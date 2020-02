Verspreiding van coronavirus afremmen blijkt ‘verrassend simpel’ volgens recent onderzoek AW

13 februari 2020

13u03 0 Wetenschap Met 15.000 nieuwe besmettingen op 24 uur tijd is het coronavirus gekatapulteerd tot de publieke vijand nummer één. Nochtans schuift Met 15.000 nieuwe besmettingen op 24 uur tijd is het coronavirus gekatapulteerd tot de publieke vijand nummer één. Nochtans schuift een recent onderzoek van wetenschappers aan MIT een simpele oplossing naar voren: als we op de tien drukste vliegvelden wat vaker onze handen zouden wassen, zou het virus zich veel moeizamer verspreiden.

De bevindingen van het onderzoeksteam aan Massachusetts Institute of Technology (MIT) werden in werkelijkheid voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19 gepubliceerd. Maar ze zijn perfect van toepassing op het virus dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot de belangrijkste publieke vijand werd uitgeroepen.

De onderzoekers stellen in het vaktijdschrift Risk Analysis dat mensen veel te gemakzuchtig zijn als het gaat om het wassen van hun handen, zelfs op drukbezochte plaatsen zoals een luchthaven. In werkelijkheid kan het een groot verschil maken als je daar je handen wast.



20 procent propere handen

Zo bleek uit andere onderzoeken dat amper 20 procent van de luchthavenbezoekers schone handen heeft. De handen van de overige 80 procent besmetten alles wat ze aanraken, met de ziektekiemen die ze al dan niet dragen.



Of mensen hun handen werkelijk zo weinig wassen, was een volgende vraag die de onderzoekers zich stelden. “70 procent van de mensen die naar het toilet gaan, wassen daarna hun handen”, stelt Christos Nicolaides van MIT. Domper op de feestvreugde: daarvan doet slechts 50 procent het correct. “Anderen spoelen kort met wat water en gebruiken geen zeep of wassen hun handen niet voor de aanbevolen vijftien tot twintig seconden.”



Nochtans kan het correct wassen van de handen, de verspreiding van het coronavirus met wel 70 procent terugdringen volgens de onderzoekers. Concreet zouden er vandaag dus 10.500 minder besmettingen zijn bijgekomen als 60 procent van de reizigers op elk gewenst moment schone handen zou hebben.

Maatregelen op 10 drukstbezochte luchthavens

De studie suggereert de autoriteiten dan ook om zich te richten tot de tien drukste en belangrijkste vliegvelden ter wereld. Als daar bepaalde maatregelen geïmplementeerd worden – denk maar aan posters en advertenties die aandringen op het belang van (hand)hygiëne – zou dat de verspreiding van virussen zoals het coronavirus met 37 procent kunnen afremmen.