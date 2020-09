Verraden planten waar (vermiste) lichamen begraven liggen? Annick Wellens

04 september 2020

17u34

Of planten kunnen helpen bij de zoektocht naar dode lichamen? Misschien wel. Onderzoekers willen het in ieder geval uittesten op een 'bodyfarm'. Dat beschrijven ze in het vakblad Trends in Plant Science.

Britta Cloetens, Estelle Mouzin en Maddie McCann: het zijn slechts enkele voorbeelden van slachtoffers van moordenaars, slachtoffers van wie het lichaam nog steeds niet terecht is. Omdat de moordenaar niet wil zeggen waar hij zijn prooi begraven heeft, of omdat de moordenaar nog niet gevonden is. En zomaar in het wilde weg, vaak in bosrijke gebieden, op zoek gaan naar een lichaam van een vermoord of vermist persoon is zelfs met kadaverhonden bijzonder moeilijk. Als planten konden praten, zou het een stuk eenvoudiger zijn.



Nu hebben onderzoekers een manier gevonden die dat wellicht mogelijk maakt. Figuurlijk dan toch. Zodra een lichaam aan het ontbinden is, komen er immers stoffen vrij die de concentratie aan voedingsstoffen in de bodem veranderen. En dat heeft een impact op de planten die er groeien.

Verandering in bladkleur

Gezien theorie en praktijk twee verschillende dingen zijn, zullen de onderzoekers hun theorie uittesten op een ‘bodyfarm’, onderzoeksinstellingen waar het menselijke ontbindingsproces wordt onderzocht. Daar zullen ze lichamen begraven om te kijken hoe dat de omgeving beïnvloedt. “Het meest voor de hand liggende resultaat zou zijn dat er in het omringende gebied – vooral in de zomer, als de ontbinding snel gaat – veel stikstof vrijkomt in de aarde”, voorspelt Neal Stewart, onderzoeker en professor in de Plantenwetenschappen. “Afhankelijk van hoe snel planten op die toestroom van stikstof reageren, zou dat kunnen leiden tot veranderingen in bladkleur en -reflectie.” Die veranderingen zouden vanop afstand detecteerbaar zijn.



Zodra uit het onderzoek blijkt dat de ontbinding van lichamen een zichtbare invloed heeft op planten, zal in een volgende stap het onderscheid worden gemaakt tussen dierlijke en menselijke resten.