Verenigde Arabische Emiraten voegen zich binnenkort bij ruimtewedloop met eerste missie naar Mars

09 juli 2020

11u16

Bron: Science Magazine, AD.nl 3 Wetenschap De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), een klein land dat grenst aan Saudi-Arabië, hebben hun satelliet voorgesteld die op 15 juli de ruimte ingestuurd zal worden. De satelliet draagt de naam ‘Hope' en maakt deel uit van de eerste ruimtemissie naar Mars waarmee de VAE zich voegen bij de ruimtewedloop van de Verenigde Staten, Europa, Rusland en India.

Als alles zoals plan verloopt, zal de satelliet op 15 juli gelanceerd worden met een Japanse raket. Iets minder dan een jaar later, in februari 2021, zou Hope moeten aankomen op zijn bestemming en beginnen aan de eerste rondjes rond de rode planeet.



Met deze prestaties vestigt de VAE zich in recordtempo als eerste ‘kleine land’ tussen de grootmachten in de ruimtevaart: de VS, Rusland, Europa, India en Japan. “Deze Marsmissie zet heel de regio op de kaart’', zei Omran Sharaf, de projectleider op het ruimtevaartcentrum Mohammed Bin Rashid in Dubai, dat pas veertien jaar bestaat.



Het avontuur moet in de ogen van de ruimtevaartorganisatie ertoe leiden dat de VAE vóór 2127 beschikt over een basis op Mars. Ter voorbereiding willen de emiraten laboratoria bouwen in een Mars Science City, waarin de omstandigheden op de planeet worden nagebootst.



