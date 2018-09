Verdwalen is een groeiend probleem in onze vergrijzende samenleving. Maar er is hoop Tonie Mudde

10 september 2018

14u35

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap De weg kwijtraken wordt een groeiend probleem in onze vergrijzende samenleving. Al komt er onverwachte hulp van navigatiesystemen op je mobiel. Dit zegt neurowetenschapper Ineke van der Ham (35) van de Universiteit Leiden.

Je landt op een vreemde planeet. Even een verkenningsrondje maken, zigzag tussen roodgekleurde bomen en heidegrond. Links: een aangespoelde roeiboot. Even later, recht voor je, een container. Dan een reddingsboei, half verzonken in het strand. En zo gaat de video op het computerscherm door, tot je ineens weer terug bent bij je ruimteschip. Vraag op het scherm: welke voorwerpen op de route lagen het dichtst bij elkaar? Heb je ook een schatkist gezien?

Het zijn deze en andere testjes waarmee Ineke van der Ham en haar collega’s van de Universiteit Leiden via de computer testen hoe het gesteld is met het navigatievermogen van proefpersonen.

