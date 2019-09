Venus was wellicht paar miljarden jaar bewoonbaar, tot er een dramatische transformatie plaatsvond jv

23 september 2019

16u41

Bron: CNN 0 Wetenschap De Aarde is nog altijd, voor zover we weten, de enige bewoonbare planeet in ons zonnestelsel. Maar een nieuwe studie leidt tot de conclusie dat de planeet Venus wellicht ook ooit twee à drie miljard jaar lang vatbaar voor leven was. Tot er een groot mysterie plaatsvond.

Wetenschappers vermoeden al langer dat Mars ooit leven toeliet op de planeet en voor Venus werd dat eveneens in het verleden geopperd. Nieuw onderzoek - vorige week gepresenteerd op een Europees wetenschappelijk congres - ondersteunt die laatste thesis. Venus had mogelijk 2 tot 3 miljard jaren lang stabiele temperaturen én “vloeibaar water”, tot een “dramatische transformatie” meer dan 700 miljoen jaar geleden de planeet volledig hervormde en 80 procent van de bodem veranderde. “Dat leidde misschien wel tot de transformatie van een klimaat zoals op aarde naar de helse broeikas zoals we die nu kennen”, legt onderzoeker en hoofdauteur van de studie, dr. Michael Way, uit.

Vandaag is het ruim 460 graden Celsius op de Venusbodem. Maar Way en zijn team vonden vijf plausibele scenario’s met stabiele temperaturen tussen 20 en 50 graden Celsius op Venus, die de planeet drie miljard jaar lang kon vasthouden. Tot iets mysterieus’ - Way denkt aan vulkanische activiteit op Venus - 700 tot 750 miljoen jaar geleden een enorme explosie van koolstofdioxide veroorzaakte op de planeet. Nog van een heel andere schaal dan bij de Siberische Trappen die gevormd werden door heftige vulkaanuitbarstingen op aarde zo’n 500 miljoen jaar geleden.

Omdat Venus dichter bij de zon ligt dan de Aarde en omdat de oppervlaktetemperaturen er zo extreem zijn, is het bestaan van vloeibaar water op de planeet niet vanzelfsprekend. Maar uit de simulaties van Ways onderzoek blijkt dat vloeibaar water op Venus in het verleden wel degelijk niet uit te sluiten valt. Vandaag is Venus te heet daarvoor. Meer onderzoek dringt zich op, meent Way, om de geschiedenis van de planeet te doorgronden en na te gaan hoe die kan helpen bij het zoeken naar exoplaneten in de ‘Venuszone’, waarvan sommige mogelijk vloeibaar water en gematigde klimaattypes zouden kunnen hebben.