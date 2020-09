Vega-raket brengt Belgische satellieten in baan rond de aarde IB

03 september 2020

06u01

Bron: Belga 0 Wetenschap Van op de lanceerbasis in Kourou is in de nacht van woensdag op donderdag een Europese Vega-draagraket met onder andere twee Belgische nanosatellieten gelanceerd. Lanceerbedrijf Arianespace kondigde de lancering slechts enkele uren op voorhand aan, na herhaaldelijk uitstel vanwege slecht weer en de coronapandemie.

De Vega steeg om 22 uur 51 uur lokale tijd in Frans-Guyana (3 uur 51 Belgische tijd) op. De lichte draagraket bracht maar liefst 53 micro- en nanosatellieten voor 21 klanten uit 13 landen in de ruimte. Het gewicht van de kleine satellieten varieerde van 1 tot 500 kilo, goed voor in totaal 756 kilo.

Tot de lading behoorden ook twee Belgische CubeSats: Picasso van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) en Simba van het KMI.

If you missed #Vega’s liftoff from the Spaceport in French Guiana, watch the “instant replay” video and join the excitement of Arianespace’s Flight #VV16. pic.twitter.com/67bgVJl29V Stéphane Israël(@ arianespaceceo) link

Verticale verdeling van ozon in stratosfeer

Picasso zal de filtering van het zonlicht door de aardse atmosfeer tijdens zonsopgang en zonsondergang gebruiken om de verticale verdeling van ozon in de stratosfeer te monitoren. Bovendien zullen de Langmuir-sondes die zich aan het uiteinde van de vier zonnepanelen uitstrekken, de variaties in het ruimteplasma in de baan van Picasso in kaart brengen.

Simba zal klimaatverandering opvolgen door het meten van de totale energiebalans van onze planeet. Het belangrijkste instrument aan boord van deze satelliet meet zowel de energie die de aarde van de zon ontvangt als de energie die de aarde verliest aan de ruimte.

Opdracht geslaagd na vlucht van minder dan 2 uur

Na een vlucht van minder dan twee uur was de opdracht van de draagraket geslaagd, aldus een journalist van het Franse nieuwsagentschap AFP die ter plaatse was op de lanceerbasis in Kourou.

De raket liet de eerste zeven microsatellieten, met een gewicht van 25 tot 145 kilogram, los in de ruimte tussen de 40ste en 52ste minuut van de vlucht. De andere 46 nanosatellieten, werden volgens lanceerbedrijf Arianespace ontplooid in minder dan 3 minuten tijd op ongeveer 1 uur en 42 minuten na de lancering van de raket.



#Vega will deliver its payload of 53 small satellites during a flight sequence lasting 1 hour and 44 minutes from liftoff to final separation. #VV16 pic.twitter.com/emuLx0iHME Arianespace(@ Arianespace) link