Veelbelovend onderzoek: kankercellen lijken ‘geneutraliseerd’ door gewichtloosheid kv

03 december 2019

21u12

Bron: Universe Today, abc.net.au 8 Wetenschap Een Australische expert in ruimtegeneeskunde stuurt binnenkort kankercellen naar het Internationaal Ruimtestation ISS om te onderzoeken of de cellen kunnen overleven in de ruimte. Uit de eerste experimenten op aarde blijkt immers dat gewichtloosheid de overgrote meerderheid van de onderzochte kankercellen neutraliseert.

Joshua Chou, docent biomedical engineering aan de University of Technology Sydney in Australië, onderzoekt al sinds 2014 de gevolgen van gewichtloosheid op de geneeskunde en cellen in het menselijk lichaam. Begin volgend jaar trekt hij met een onderzoeksteam naar het ISS om een nieuwe methode te testen voor de behandeling van kanker waarbij gewichtloosheid een centrale rol speelt.

Tumoren vormen zich omdat kankercellen zich aan elkaar verbinden. Hoe de kankercellen elkaar vinden en samen een tumor vormen, is nog onduidelijk. Onderzoekers weten wel dat er mechanische krachten aan de basis moeten liggen die zich ontwikkelden in een omgeving die onderhevig is aan de zwaartekracht. Chou vroeg zich daarom af of een gebrek aan zwaartekracht de deling en verspreiding van kankercellen zou kunnen verhinderen.



De eerste test in het laboratorium leverde alvast veelbelovende resultaten op. Een van de studenten van Chou ontwikkelde een toestelletje met daarin een kleine centrifuge. Daarin werden kankercellen heel snel rondgedraaid, tot ze gewichtloos leken te worden.

Kankercellen geneutraliseerd

“Uit ons onderzoek bleek dat 80 à 90 procent van de cellen van de vier verschillende types kanker die we hebben onderzocht - eierstok, borst, neus en long - in een gewichtloze omgeving geneutraliseerd werden”, licht de wetenschapper toe. “Daarmee bedoel ik dat ze ofwel stierven ofwel wegzweefden omdat ze zich niet langer konden vastklampen. Die vier types van kanker zijn enkele van de moeilijkste kankers om te overwinnen.”

Extra bijzonder is dat deze resultaten werden verkregen zonder de hulp van geneesmiddelen. In een gewichtloze toestand waren de cellen niet in staat om elkaar te vinden en zich aan elkaar te verbinden.

Chou vermoedt dat de gewichtloosheid verhindert dat kankercellen met elkaar kunnen communiceren. De gewichtloosheid “beïnvloedt hoe de cellen bewegen, hoe ze functioneren en het bepaalt hun leefbaarheid”, aldus de onderzoeker. “Onze hypothese is dat kankercellen hun omgeving niet langer kunnen voelen en daarom gaan ze over tot apoptose, of celdood.”

ISS

In het voorjaar van 2020 zal het team een nieuw experiment uitvoeren aan boord van ruimtestation ISS. Een speciaal ontworpen ruimtesonde, die gelanceerd wordt door SpaceX, zal de kankercellen naar het ISS overbrengen, waar ze zich in een gewichtloze toestand zullen bevinden. Chou en zijn team blijven aan de grond, waar ze via een datafeed beelden van de cellen kunnen volgen. Na zeven dagen worden de cellen ingevroren voor hun terugkeer naar de aarde, waar ze worden onderzocht op genetische veranderingen.

Hoop

Als het experiment aan boord van het ISS de resultaten van het labo-experiment bevestigt, hoopt Chou nieuwe behandelingen te ontwikkelen die hetzelfde effect hebben als gewichtloosheid en het vermogen van kankercellen om elkaar te vinden neutraliseren.

Deze behandelingen zouden niet op zichzelf staan, maar gebruikt worden in combinatie met bestaande therapieën, zoals medicijnen en chemotherapie. Op die manier zou de verspreiding van kanker in het lichaam vertraagd worden en worden conventionele behandelingen effectiever, korter en goedkoper.