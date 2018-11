Véél meer voedsel nodig in 2050 dan gedacht: groeiende bevolking (in lengte én gewicht) als oorzaak AW

13 november 2018

12u49

Bron: Sustainability 0 Wetenschap Onze voedselbehoefte zal in 2050 véél groter zijn dan eerst werd gedacht. Dat blijkt uit recent onderzoek dat door Noorse onderzoekers in het blad Onze voedselbehoefte zal in 2050 véél groter zijn dan eerst werd gedacht. Dat blijkt uit recent onderzoek dat door Noorse onderzoekers in het blad Sustainability werd gepubliceerd. Het gemiddelde gewicht, lichaamslengte en leeftijd stegen wereldwijd de afgelopen veertig jaar, en dat zullen ze de komende 22 jaar ook nog doen.

Wijzigingen in de wereldwijde voedselvraag worden onder andere veroorzaakt door een groeiend bevolkingsaantal, meer of minder voedselverspilling en gewijzigde eetgewoontes. Maar met een bevolking die zowel in de lengte als in de breedte groeit, werd tot zover geen rekening gehouden. Onterecht, want de fysieke kenmerken van individuen zijn volgens de voedingswetenschap doorslaggevend voor de voedselbehoefte.



Bevolkingsaantal

Op dit moment lopen er ongeveer 7,6 miljard mensen op de wereldbol rond. In 2050 zullen dat er naar schatting zo’n 9 miljard zijn. Om ons enigszins voor te bereiden op wat ons te wachten staat, berekenden tal van studies hoe groot de voedselvoorziening moet zijn om mondiale hongersnood te voorkomen. Maar daarbij veronderstelden de onderzoekers dat een volwassene evenveel eet als nu. En dat klopt niet.

Groter, zwaarder én ouder

Medische en demografische studies leveren immers bewijs voor grote verschuivingen in lengte, gewicht én de leeftijd van individuen wereldwijd. Op veertig jaar tijd (1975-2014) groeide de gemiddelde volwassene 1,3 procent. Het gemiddelde lichaamsgewicht nam met 14 procent toe en de maximumleeftijd steeg met 6,2 procent.

“In 1975 consumeerde een gemiddelde volwassene 2465 kilocalorieën per dag. In 2014 waren dat er al 2615”, aldus onderzoeker Gibran Vita. En wereldwijd nam de voedselconsumptie toe met zo’n 129 procent. De belangrijkste oorzaak is daarbij wel het groeiend bevolkingsaantal, maar ook het lichaamsgewicht en de lengte zijn verantwoordelijk voor zo’n vijftien procent van de toegenomen voedselconsumptie. Opmerkelijk: de grootste en kleinste veranderingen in energiebehoefte worden in Afrika geregistreerd. Dat wijst op een grote ongelijkheid tussen de verschillende landen van hetzelfde continent.

Vergrijzing

De vergrijzing zal de groeiende voedselbehoefte een beetje remmen, maar dat effect is aanzienlijk kleiner dan de bevolkingsgroei -in gewicht en lengte. “Dat zal naar schatting resulteren in een iets kleinere voedselbehoefte van twee procent.”

Met hun onderzoek benadrukken de onderzoekers dat het belangrijk is om niet enkel naar de hoeveelheid individuen te kijken, maar ook rekening te houden met de biofysische eigenschappen van die individuen.