Veel meer poedel dan labrador in Australische labradoodle van minstens vier generaties later Joeri Vlemings

11 september 2020

15u54

Bron: The Guardian, abc.net.au 0 Wetenschap De labradoodle is nog altijd een van de populairste gekruiste hondenrassen. Ze werden voor het eerst gekweekt in Australië eind jaren tachtig van vorige eeuw. Nu blijkt de Australische labradoodle van minstens vier generaties verder genetisch veel meer poedel te zijn dan labrador - de twee oorspronkelijke rassen waaraan deze viervoeter zijn bestaan dankt.

Qua uiterlijk heeft de labradoodle toch wat meer weg van een poedel dan van een labrador. Dat komt vooral door de vacht, die in 1989 de Australische fokker Wally Conron tot de inmiddels megapopulaire kruising aanzette. Conron uitte een jaar geleden nog zijn spijt over het nieuwe ras omdat de labradoodles, volgens hem, “bijna allemaal zot zijn of een erfelijk probleem hebben”, te wijten aan de overfokking door onethische cowboy-kwekers. “Ik opende de doos van Pandora en liet het monster van Frankenstein los”, aldus Conron.

De Australische fokker kweekte het hybride ras in 1989 voor een blinde vrouw die geen geleidehond in huis kon pakken, omdat haar man allergisch was aan hondenhaar. Mensen die allergisch zijn voor hondenhaar, hebben daar geen last van met poedels. Maar die vond Conron qua karakter dan weer minder geschikt als geleidehond. Een kruising dus, waarvan de eerste pup de naam Sultan kreeg.

Maar nu, ruim dertig jaar later, blijkt uit genetisch onderzoek van Australische labradoodles dat de kruising, net als het uiterlijk, flink overhelt naar het poedelras ten nadele van dat van de labrador retriever. Tot verbazing van Elaine Ostrander van het Amerikaanse National Human Genome Research Institute. Zij is een van de auteurs van de studie die in het tijdschrift PLOS Genetics verscheen. “We hadden een groter evenwicht verwacht”, aldus Ostrander.

De Australische labradoodle onderscheidt zich van de labradoodle pups van de eerste generatie die rechtstreeks afstammen van een Labrador retriever en een poedel. Bij die afstammelingen is de verhouding zoals verwacht 50-50.

Bij het kweken van de Australische labradoodle - eigenlijk door Amerikaanse fokkers - werden nog andere rassen ingebracht, zoals de Engelse en Amerikaanse cockerspaniël en de Ierse waterspaniël. Ostrander had niet verwacht dat er bij de Australische labradoodle “nog zoveel DNA van de poedel was overgebleven en maar nauwelijks van de labrador retriever”.

Reden is het selectieve fokken van de Australische labradoodle door de generaties heen. Omdat de nadruk daar vooral lag op de hypoallergene pels van de poedel, werd dat ras duidelijk bevoorrecht bij het kruisen, wat zich uit in het DNA. “Mensen hebben allerlei kruisingen opzettelijk gepland met de bedoeling om het ras uiteindelijk erkend te krijgen”, aldus Ostrander. De nieuwe studie geeft volgens Ostrander alvast “een heel sterk argument” voor die erkenning. Ze zegt dat de Australische labradoodle “aan alle genetische criteria daarvoor beantwoordt”. Dat betekent dat een kruising tussen twee Australische labradoodles genetisch opnieuw een Australische labradoodle geeft.

Nog volgens Ostrander is de kruising “over het algemeen ook redelijk gezond”. “Ik denk dat we Wally’s zorgen over dit ras kunnen wegnemen”, aldus de wetenschapster.