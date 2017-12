Vandaag scheert asteroïde 2017 YZ4 rakelings langs de aarde SI

12u22

Bron: Express, De Telegraaf 5 ThinkStock (Archiefbeeld) Wetenschap Vandaag zal asteroïde 2017 YZ4 rakelings langs de aarde scheren. De asteroïde heeft een diameter tussen de zeven en de vijftien meter en zal de aarde passeren rond 17 uur met een snelheid van 34.000 kilometer per uur.

De asteroïde werd ontdekt door Amerikaanse astronomen op kerstdag. Zij voorspellen dat de steen zich vandaag rond 17 uur een weg zal banen tussen de aarde en de maan. De steen zal daardoor slechts 220.000 kilometer van ons verwijderd zijn. Hoewel dat ver klinkt, is dat in astronomietermen heel erg dichtbij.

Hoewel de asteroïde met zijn diameter tussen de zeven en de vijftien diameter betrekkelijk klein is, zou de impact bij een inslag op aarde enorm zijn. In 2013 ontplofte er bijvoorbeeld nog een meteoor met een doorsnede van negentien meter boven een dorp in Rusland. Daarbij raakten toen 1.000 mensen gewond, voornamelijk door rondvliegend glas. De ontploffing had dan ook dezelfde kracht als 500.000 ton dynamiet.

NASA registreert en monitort voortdurend meteorieten die op weg zijn naar de aarde. Dit jaar registreerden ze er al 1.958. In 2016 waren dat er nog 1.888. Volgens NASA hebben we echter niet snel iets te vrezen: ze verwachten de komende 100 jaar geen asteroïde die de aarde zal raken.