Vanavond maansverduistering, op vijftigste verjaardag maanreis IB

16 juli 2019

07u08

Bron: Belga, ANP 4 Wetenschap Boven ons land is vanavond een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Het lijkt dan net of er een flinke hap uit de maan is genomen. Toevallig is het vandaag precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins in 1969 begonnen aan hun historische vlucht naar de maan. En we hebben geluk, want vanavond zijn er op de meeste plaatsen brede opklaringen.

Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. De aarde houdt het zonlicht tegen en de maan belandt dan even geheel of gedeeltelijk in de schaduw van de aarde.

De maan komt vanavond om 21.48 uur op. Dan is de beginfase van de verduistering al ongeveer een uur aan de gang. Het hoogtepunt is rond 23.30 uur. Een paar uur later, om 02.20 uur, schijnt de maan weer als normaal. De maan straalt zelf geen licht uit, maar weerkaatst het licht van de zon.

“Verduistering in zeer groot gebied zichtbaar”

De maansverduistering zal, in tegenstelling tot de zonsverduistering vorige week, in een zeer groot gebied zichtbaar zijn. Op elke plek waar de maan boven de horizon staat, kan men genieten van dit verschijnsel, zegt volkssterrenwacht Urania in Hove.

Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen signaleert echter ook een "maar": in de zomer staat de volle maan héél laag boven de Belgische horizon. Dat wordt dan ook de moeilijkste factor bij het waarnemen vanavond: een vrij uitzicht op het zuidoosten en zuiden is een "must" want op het tijdstip van maximale verduistering zal de maan slechts 10 graden boven de horizon staan. Het begin van de eclips zal nagenoeg niet haalbaar zijn: dan staat de maan zelfs maar één schamele graad boven de horizon.