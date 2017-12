Van rij wisselen aan de kassa om sneller te zijn? Niet doen! SI

11u16

Bron: The Guardian 0 ap (Archiefbeeld) Wetenschap Niemand vindt het fijn om helemaal achteraan in de rij te staan in de supermarkt. Zeker niet wanneer het lijkt alsof alle andere rijen veel sneller vooruit gaan. Wissel je dan van rij of blijf je staan? Volgens onderzoekers aan de Amerikaanse universiteit Harvard gaan de meeste mensen voor de eerste optie: van rij wisselen. Uit hun onderzoek bleek verder dat je dan niet sneller vooruit gaat, integendeel zelfs! Waarom doen we het dan?

Volgens de onderzoekers ligt het aan onze afkeer van laatst te zijn. Je keuze om te veranderen van rij hangt dus niet af van hoelang de rij is, maar wel van het feit dat je gewoonweg laatste staat. Als er niemand achter jou staat, krijg je een onbehaaglijk gevoel, waardoor je de drang krijgt om van rij te wisselen.

"Het is compleet geschift, want de hoeveelheid mensen die achter je staan, heeft totaal geen invloed op hoelang je nog moet aanschuiven. Toch beïnvloedt het ons gedrag", zegt onderzoeksleider Ryan Buell. Het is inderdaad compleet geschift, want het onderzoek toonde ook aan dat mensen die van rij wisselen 10% langer aanschuiven dan wanneer ze gewoon blijven staan waren. Mensen die tweemaal van rij veranderden, moesten zelfs 67% langer aanschuiven.

De onderzoekers raden dus aan om gewoon te blijven staan en je aandacht af te leiden van het feit dat je laatst staat. Je kan bijvoorbeeld een praatje slaan met de persoon voor je of simpelweg niet achterom kijken. Bovendien ebt het onbehaaglijk gevoel weg na een tiental seconden. Wat je verder ook moet onthouden, is dat de persoon die voor je staat laatst stond tot jij kwam. Er zal dus wel snel iemand achter jou in de rij komen staan.