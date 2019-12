UZ Gent test vaccin voor behandeling van gevorderde longkanker tvc

16 december 2019

11u58

In het UZ Gent testen dokters een cellulair vaccin op een patiënt met uitgezaaide longkanker. Het vaccin moet de kankercellen vernietigen door het immuunsysteem te stimuleren. Maar het wordt in eerste instantie getest op patiënten met uitgezaaide longkanker die geen andere behandeling meer krijgen.

Veel kankerpatiënten krijgen vandaag een vorm van immunotherapie toegediend. Die moet de uitgeputte afweercellen opnieuw activeren. Maar de therapie slaat niet altijd aan, omdat ze maar een van de vele stappen in het afweerproces tegen de tumor verbetert.

Het celvaccin dat in het UZ Gent wordt getest herstelt meerdere stappen in het proces en kan een aanvulling zijn op de bestaande immunotherapie. “We hopen dat we dit vaccin in de toekomst kunnen aanbieden wanneer de tumor hervalt onder de bestaande immunotherapie”, zegt longarts Karim Vermaelen.

“Op basis van witte bloedcellen van de patiënt, kweken we in het labo een groot aantal dendritische cellen die we opladen met een unieke combinatie van vier antigenen van de longkanker”, klinkt het. “Dendritische cellen spelen in ons immuunsysteem de rol van poortwachters. De cellen werken als een vaccin: ze stimuleren het immuunsysteem - meer bepaald de lymfocyten in het lichaam van de patiënt - om de kankercellen te herkennen en gericht te vernietigen.”

De specialisten bekijken in eerste instantie de veiligheid van het vaccin en bekijken of het effectief een afweerreactie tegen de antigenen in longkanker opwekt. De studie krijgt financiële steun van Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker.