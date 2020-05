Unicef en WHO roepen op om reclame voor vervangingsmiddelen moedermelk te stoppen Moedermelk geven heeft tal van voordelen voor baby’s, ook tijdens de coronacrisis JOBR

27 mei 2020

12u10

Bron: Belga 2 Wetenschap Landen doen te weinig inspanningen om de schadelijke reclame voor vervangingsmiddelen voor borstvoeding te stoppen. Dat stellen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef. De twee VN-organisaties wijzen op het belang van moedermelk, zeker tijdens de coronapandemie.

De WHO en Unicef baseren zich op bevindingen van een nieuw rapport dat bekijkt in hoeverre landen vervangers voor borstvoeding promoten of juist afraden. Slechts 79 landen verbieden de promotie van vervangingsmiddelen voor moedermelk in gezondheidsinstellingen. Daarnaast verbieden amper 19 landen de sponsoring van bijeenkomsten door fabrikanten van vervangingsmiddelen voor moedermelk. Dat is volgens de WHO en Unicef lang niet voldoende. Zij pleiten nu voor het stoppen van reclame voor dergelijke producten.

Hindernis

“De agressieve marketing voor vervangers van borstvoeding, vooral door gezondheidsmedewerkers die ouders vertrouwen, is een grote hindernis om de gezondheid van pasgeborenen en kinderen wereldwijd te verbeteren”, zegt dokter Francesco Branca, topman van het departement Voeding en Voedselveiligheid bij het WHO. “Gezondheidssystemen moeten reageren om het vertrouwen van ouders rond borstvoeding een boost te geven, zonder de inmenging van de industrie, zodat kinderen de levensreddende voordelen niet mislopen.”

Baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen, hebben veertien keer minder kans om te overlijden. WHO en Unicef

De WHO en Unicef raden ouders aan om hun baby’s de eerste zes maanden enkel borstvoeding te geven. Tot minstens hun twee jaar zouden ze moedermelk moeten krijgen, in combinatie met andere voeding. Baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen, hebben volgens de organisaties veertien keer minder kans om te overlijden dan baby’s die geen borstvoeding krijgen. Vandaag krijgt slechts 41 procent van de zuigelingen van 0 tot 6 maanden uitsluitend borstvoeding.

Coronapandemie

De WHO en Unicef raden moeders aan om ook tijdens de coronapandemie borstvoeding te geven, ook al zijn ze zelf besmet met het virus. Momenteel wordt de moedermelk van besmette vrouwen volop onderzocht, maar er is voorlopig geen aanwijzing dat het virus doorgegeven kan worden via de moedermelk. “De talrijke voordelen van borstvoeding wegen ruimschoots op tegen de mogelijke risico’s van ziekte die aan het virus zijn verbonden”, klinkt het.

