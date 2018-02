Uitzonderlijke Maya-overblijfselen en beenderen van uitgestorven dieren gevonden in 's werelds grootste onderwatergrottenstelsel KVE

21 februari 2018

In het langste onderwatergrottensysteem ter wereld zijn archeologen op 9.000 jaar oude menselijke overschotten en keramiek uit de Mayacultuur gestoten. Daarnaast troffen ze ook beenderen van uitgestorven reuzenluiaards, gomphotheriën (olifantachtigen) en reuzenberen aan uit het Pleistoceen. Dat meldde het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) in Mexico.

De vondsten werden gedaan in het Sac Actun-stelsel nabij de Mayastad Tulum, langs de Caraïbische kust van het schiereiland Yucatán in Mexico. Vorige maand werd pas ontdekt dat het stelsel van 263 kilometer lang verbonden was met het grottensysteem Dos Ojos (84 kilometer), wat van het gecombineerde stelsel het grootste onderwatergrottenstelsel ter wereld maakt.

Onderzoekers, gefinancierd door het INAH, zeggen in het 347 kilometer lange stelsel 248 cenotes te hebben gevonden. Ze vonden ook 200 archeologische sites, waarvan 140 uit de Mayacultuur. Bepaalde cenotes hadden volgens de archeologen een bepaald religieus belang voor de Maya's. De duikers troffen namelijk "interessante architecturale aanpassingen" aan, zoals "muren, gangen, altaren, heiligdommen en trappen".

Volgens het INAH steeg het waterpeil na de laatste ijstijd, circa 11.700 jaar geleden aan het einde van het Pleistoceen, met 100 meter, waardoor Sac Actun onder water kwam de staan. "Ideale omstandigheden voor de bewaring van de overblijfselen van de uitgestorven megafauna", klinkt het. "Dit is zonder twijfel de belangrijkste archeologische site onder water ter wereld", zegt onderzoeker Guillermo de Anda.