Uitvinder diabetestest dan toch 2,3 miljoen euro toegewezen na juridisch gevecht van 13 jaar

24 oktober 2019

24 oktober 2019

Professor Ian Shanks (71) heeft met zijn uitvinding van bijna veertig jaar geleden het leven van miljoenen diabetespatiënten veranderd. Shanks ontwierp destijds een nieuw systeem om het glucoseconcentratie in het bloed te meten. Al dertien jaar lang was hij daarover verwikkeld in een juridisch gevecht met een dochter van Unilever. Hij kreeg nu gelijk en is meteen ook 2,3 miljoen euro rijker.

In 1982 bouwde Shanks het eerste prototype van wat doorontwikkeld werd tot de digitale glucosemeter. Shanks gebruikte daarvoor de speelgoedmicroscoopkit van zijn dochtertje. De Schotse professor, inmiddels 71, werkte toen voor een dochteronderneming van het grote Unilever. Dat bedrijf had de rechten op Shanks’ technologie, tegenwoordig verwerkt in zowat elke glucosemeter, en de uitvinder liep zo elke vorm van compensatie mis.

In 2006 trok hij naar de rechtbank voor een eerlijker regeling, maar hij verloor elke stap in zijn juridisch gevecht. Tot het Hooggerechtshof zijn zaak behandelde. Gisteren oordeelde dat hof unaniem dat de uitvinding van Shanks “buitengewoon winstgevend” was voor zijn werkgever en dat hij een compensatie verdiende. Volgens rechter Lord Kitchin was de winst voor Unilever “substantieel en significant” en had professor Shanks recht op een “eerlijk deel” van de nettowinst van zo’n 27,8 miljoen euro. Het werd 2 miljoen Britse pond of 2,3 miljoen euro.

Professor Ian Shanks reageerde opgelucht op de compensatie die het Hooggerechtshof hem toewees. Hij zei dat de juridische strijd van dertien jaar hem veel geld had gekost en hem veel stress had bezorgd. “In 2007 kreeg ik een hartaanval en de spanning waaronder ik stond hielp daarbij niet”, zei hij aan de BBC. Hij voegde eraan toe dat hij gedreven werd door de wens om toekomstige uitvinders te helpen, meer dan door een mogelijke financiële tegemoetkoming.