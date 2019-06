Uitgedoofde Russische vulkaan lijkt ontwaakt te zijn en kan op elk moment tot een catastrofale uitbarsting leiden

08 juni 2019

19u33

Bron: Independent 3 Wetenschap De Bolshaya Udina, een vulkaan in het oosten van Rusland die eerder als niet meer actief werd beschouwd, is hoogst waarschijnlijk weer wakker geworden. Volgens wetenschappers zou dat catastrofale gevolgen met zich kunnen meebrengen.

De Bolshaya Udina maakt deel uit van een complex van vulkanen op het Russische schiereiland Kamtsjatka. De vulkaan is ongeveer 2.920 meter hoog en werd tot 2017 als inactief beschouwd. Maar nadat een internationaal team van wetenschappers een twee maanden durende studie over de vulkaan hebben uitgevoerd, suggereren ze het tegenovergestelde.

559 seismische activiteiten

In die periode registreerden zij 559 seismische activiteiten. Ter vergelijking: in de periode tussen 1999 en 2017 werden er 100 zwakke activiteiten geregistreerd.



“Sinds eind 2017 zijn er voortdurend seismische activiteiten van de Bolshaya Udina waargenomen. Dat kan wijzen op het mogelijks ontwaken van de vulkaan”, schreven de onderzoekers die hun bevindingen publiceerden in het Journal of Volcanology and Geothermal Research.

Daar voegden zij nog aan toe dat “hun bevindingen kunnen wijzen op de aanwezigheid van magma-intrusies (het proces waarbij een magmalichaam in vast gesteente binnendringt, nvdr.) met een hoog gehalte aan gesmolten massa en vloeistoffen”. “Dat kan verklaren waarom de huidige status van de vulkaan werd gewijzigd van ‘uitgedoofd’ naar ‘actief’.”

“Rampzalig”

Volgens Ivan Kulakov, een geofysicus van het Russische Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, kan de eerste uitbarsting van een vulkaan die lange tijd stilligt, rampzalig zijn.

“Een grote hoeveelheid as wordt daarbij in de lucht gespuwd. Die assen kunnen zich vervolgens ver verspreiden. Niet alleen de nabijgelegen gebieden, maar ook andere gebieden over de hele wereld kunnen daaronder lijden”, aldus de wetenschapper. “Denk aan Pompeï: het ontwaken van de Vesuvius werd ook voorafgegaan door een uitgedoofde periode van enkele duizenden jaren.”

Kulakov vertelde ten slotte de CNN dat er 50 procent kans bestaat dat de Bolshaya Udina zal uitbarsten. “En dat kan op elk moment gebeuren”, besloot de man.

