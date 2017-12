UGent krijgt 3,5 miljoen van Bill Gates voor onderzoek rond zwangerschapsvoeding ADN

15u35

Bill Gates. Wetenschap De vakgroep voedselveiligheid en voedselkwaliteit van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent krijgt een beurs van de Bill & Melinda Gates Foundation voor een onderzoek naar voeding tijdens de zwangerschap in Burkina Faso. Dat meldt de Gentse universiteit.

De studie moet nagaan of een "verrijkt energie-proteïne supplement" tijdens de zwangerschap de geboorte en groei van kinderen kan verbeteren.

De studie zal plaatsvinden in het Houndé district in Burkina Faso, in samenwerking met de Harvard University, het International Food Policy Research Institute (IFPRI), de University of California (Davis), het Institut de Recherche en Sciences de la Santé van Burkina Faso en met Africsanté, een lokale ngo.

"Elk jaar worden twintig miljoen kinderen geboren met een laag geboortegewicht, wat het risico op een slechte gezondheid als volwassene en vroege sterfte vergroot. Hoewel gezonde voeding tijdens de zwangerschap cruciaal is voor de gezondheid van zowel moeder als kind, hebben veel vrouwen in het Zuiden hier onvoldoende toegang toe", meldt de Gentse universiteit.

Eerst wordt een verkennende studie uitgevoerd om het meest geschikte voedingssupplement voor zwangere vrouwen in ruraal Burkina Faso te bepalen, zegt de UGent. "De verkennende studie zal bepalen welk type product (reep, drankje, koekje of pasta) zwangere vrouwen verkiezen. In een tweede fase, zullen de meest geschikte producttypes getest worden op aanvaardbaarheid en gebruik door de zwangere vrouwen thuis. Het effect van het beste supplement zal dan getest worden in een gecontroleerde klinische studie."