UCL-onderzoekers ontdekken eiwit dat interessant kan zijn voor ontwikkeling antibiotica SI

10 mei 2018

18u01

Bron: Belga 0 Wetenschap Een ploeg onderzoekers van de universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL) heeft een eiwit, CnoX, ontdekt dat een belangrijke rol speelt in de strijd tussen bacteriën en het immuunsysteem. De ontdekking opent nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van antibiotica, zo meldt de universiteit donderdag. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Molecular Cell.

"Om bacteriën te bestrijden, produceren de cellen van ons immuunsysteem hypochloriet, een oxiderende molecule die ook in bleekwater terug te vinden is. Hypochloriet valt bacteriën aan door hun proteïnen te oxideren", klinkt het bij de persdienst van de UCL. Het eiwit CnoX beschermt bacteriën tegen die oxidatie en helpt beschadigde eiwitten om zich te herstellen.

"CnoX, dat aangemaakt wordt door heel wat bacteriën, is het eerste eiwit waarvan vastgesteld wordt dat het een chaperone-eiwit is met tegelijk een beschermingsfunctie tegen oxidatie. Het is essentieel voor het overleven van bacteriën als Escherichia coli, wanneer er bleekwater gebruikt wordt", luidt het.

Ontdekking opent deuren

De ontdekking van dit eiwit, dat bacteriën toelaat om te overleven ondanks aanvallen van het immuunsysteem, en dat dus infecties in stand houdt, opent de deur voor onderzoek naar het neutraliseren van dit eiwit. "Omdat CnoX bacteriën helpt om zich te verdedigen tegen de cellen van ons immuunsysteem, zou het een interessant doelwit kunnen zijn voor de ontwikkeling van nieuwe antibacteriële moleculen."