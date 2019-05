Tyrannosaurus krijgt er opnieuw twee neefjes bij AW

31 mei 2019

11u52

Bron: Scientas 0 Wetenschap De legendarische tyrannosaurus rex, de schrik van menig dinosauriër, krijgt er twee nieuwe neefjes bij. De nieuwe soorten waren dan wel twee keer zo klein als hun grote neef, tal van overeenkomsten leiden volgens onderzoekers tot de conclusie dat ze verwant zijn en minstens zo moordzuchtig waren. Hun resultaten publiceren ze in het vaktijdschrift De legendarische tyrannosaurus rex, de schrik van menig dinosauriër, krijgt er twee nieuwe neefjes bij. De nieuwe soorten waren dan wel twee keer zo klein als hun grote neef, tal van overeenkomsten leiden volgens onderzoekers tot de conclusie dat ze verwant zijn en minstens zo moordzuchtig waren. Hun resultaten publiceren ze in het vaktijdschrift Acta Palaeontologica Polonica

De reusachtige tyrannosaurus kon wel twaalf meter groot worden. De twee nieuwe soorten werden niet groter dan 4,5 tot 6 meter. Maar ze liepen rechtop, zoals hun grote neef, op hun achterpoten. En ze waren behoorlijk snel.



Dertig jaar opgeborgen

Waar die nieuwe soorten plots vandaan komen? Eigenlijk liggen hun restanten al jarenlang opgeborgen in het Sirindhorn Museum, een Thais museum. Zo’n dertig jaar geleden werden ze immers opgegraven door een medewerker die besloot om de overblijfselen simpelweg uit te stallen zonder verder onderzoek.



Maar toen de Thaise paleontoloog Adun Samanthi vijf jaar geleden met zijn onderzoek naar de grote dino bij het museum terechtkwam, besloot hij de resten dan toch aan een grondige analyse te onderwerpen. En maar goed, want hij had de fossiele overblijfselen van twee nieuwe soorten in handen.

We nemen dit als een aanwijzing dat de megaraptor afkomstig is uit Zuidoost-Azië en zich vervolgens naar andere regio’s verspreidde Adun Samanthi, paleontoloog

Het is evenwel uitzonderlijk dat er dinosaurussen van het typesoort megaraptor in Zuidoost-Azië werden teruggevonden. De meeste fossielen werden in Zuid-Amerika en Australië opgegraven. Verschillende kenmerken geven aan dat het een vroege vertegenwoordiger van de groep is”, aldus Adun Samanthi. “We nemen dit als een aanwijzing dat de megaraptor afkomstig is uit Zuidoost-Azië en zich vervolgens naar andere regio’s verspreidde.”

Nieuwe namen

Nadat de restanten dankzij moderne technieken gelinkt konden worden aan de tyrannosaurus rex, de bekendste megaraptor, resteerde nog de naamgeving van de twee nieuwe soorten. De ene werd omgedoopt tot de ‘Phuwiangvenator Yaemniyomi’: een combinatie van de plek waar de vondsten werden aangetroffen (Phu Wiang District) en de naam van de medewerker van het museum (Sudham Yaemniyom). De tweede en kleinste soort kreeg de naam ‘Vayuraptor nongbualamphuenisis’.

En zo wordt de familie van de indrukwekkende tyrannosaurus weer een tikkeltje groter. Een kleine maand geleden stelden paleontologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen nog een nieuwe dinosoort voor. Die kreeg de naam ‘Arkhane’, een samenvoeging van het Latijnse woord Arcanus, wat raadselachtig betekent, en ‘Genghis Khan’, een Mongools heerser en veroveraar. Arkhane zou een verre voorloper van de tyrannosaurus zijn geweest.