Tweede kans voor Sojoez-raket: bemande lancering levert 3 nieuwe astronauten af bij ISS

03 december 2018

12u25

Bron: AD.nl, Belga 1 Wetenschap Voor het eerst sinds de mislukte lancering van een Russische raket half oktober worden er weer ruimtereizigers naar het internationale ruimtestation ISS gestuurd. Van op de basis Bajkonoer in Kazachstan slingerde vanmiddag een Russische draagraket een bemande Sojoez-capsule succesvol naar het Internationaal Ruimtestation ISS.

De Sojoez-raket vertrok zoals gepland om 12.31 uur Belgische tijd met als nuttige lading de Sojoez MS-11. Die capsule moet de Rus Oleg Kononenko, de Amerikaanse Anne McClain en de Canadees David Saint-Jacques naar het ISS brengen. Als alles loopt zoals gepland, arriveren de astronauten omstreeks 18.36 uur Belgische tijd al in het ISS.



Het welkomstcomité bestaat uit de Duitse gezagvoerder Alexander Gerst, de Rus Sergej Prokopjev en de Amerikaanse Serena Aunon-Chancellor. Zij keren in principe op 13 december terug naar de begane grond. De nieuwkomers zullen 194 dagen in de ruimte blijven.

Mislukte lancering in oktober

Het is de eerste bemande lancering sinds het op 11 oktober misging. Er deed zich toen een mankement voor bij het afwerpen van de eerste trap. De twee ruimtevaarders, Nick Hague en Alexey Ovchinin, waren door een veiligheidssysteem wel in staat om ongedeerd terug naar de aarde te keren.

