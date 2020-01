Twee vrouwen hebben succesvol in de ruimte "gewandeld" ttr

15 januari 2020

20u50

Bron: belga 0 Wetenschap Twee vrouwelijke opvarenden van het Internationaal Ruimtestation ISS hebben vandaag succesvol extern onderhoudswerk aan de spacemeccano verricht, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld.

Jessica Meir en Christina Koch begonnen om 12.35 uur Belgische tijd aan de tweede exclusief vrouwelijke ruimtewandeling. De eerste was op 18 oktober. De twee dames hebben tijdens het uitje van 7 uur 29 minuten batterijen vervangen die de energie opslaan die de zonnepanelen van de ruimtekolos genereren. Het gaat om een lithium-ion batterijen ter vervanging van een minder efficiënte nikkel-waterstof accu.

Het duo kon zelfs vooruitgeschoven taken afwerken. Meir heeft al 14 uur 46 minuten in het absolute luchtledige gewerkt, Koch 35 uur 17 minuten.

Het was vandaag de eerste ruimtewandeling van dit jaar. Later deze maand zijn er nog twee ruimtewandelingen, de eerste maandag al. Er is nu al 225 keer in de ruimte gewandeld voor de bouw en het onderhoud van de spacemeccano waarin ook België deelneemt. Of in totaal 58 dagen, 23 uur en 12 minuten, zo rekende de NASA voor.