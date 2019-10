Twee (intacte) skeletten gevonden bij Tower of London, maar van wie? AW

24 oktober 2019

In de Tower of London – die tijdens de middeleeuwen transformeerde van een koninklijk paleis tot een staatsgevangenis – hebben archeologen de 500-jarige skeletten van een vrouw en een kind opgegraven. Alleen stierven de twee niet als staatsgevangene, en ook niet als prinses of koningin. Wie waren ze dan?

De zogenaamde Tower ging na de middeleeuwen de geschiedenis(boeken) in als een beruchte executieplaats van hooggeplaatste personen. Zo werden er in de 16e eeuw maar liefst drie koninginnen geëxecuteerd: Anne Boleyn, Catherine Howard and Jane Grey. Daarna werd hun onthoofd lichaam begraven in de koninklijke kapel St. Peter ad Vincula.

Alleen stierven de twee – een vrouw van ongeveer 40 jaar oud en een 7-jarig meisje – die recent werden opgegraven niet door onthoofding. Hun skeletten zijn immers de eersten die volledig, hoofd incluis, werden opgegraven in het Londens gebouwencomplex.

Tudor

Liggend op hun rug en met hun voeten naar het oosten: zo werden de vrouw en het meisje teruggevonden. Dat duidt erop dat ze aanhangers van het christendom waren. Bovendien leek het erop dat de vrouw in een doodskist begraven werd – er werden immers enkele spijkers in de buurt van het skelet gevonden. Het meisje werd dan weer in een soort van lijkwade gewikkeld. Kenmerken die archeologen en geschiedkundigen vrijwel meteen linken aan de late middeleeuwen en de Tudor-dynastie. Vermoedelijk stierven de twee tussen 1450 en 1550, tijdens de Rozenoorlogen.

Identiteit

Maar wie waren die vrouw en dat meisje dan? Hoe zijn ze gestorven en waarom werden ze begraven bij de kapel? Uit het onderzoek van enkele specialisten bleek al snel dat de vrouw destijds geen comfortabel leven leidde: het leven van een werkster. Haar botten vertoonden tekenen van chronische rugpijn, terwijl het meisje ziek was. “Maar dat was eerder typerend voor de periode waarin ze leefden”, aldus Alfred Hawkins, curator van de Koninklijke paleizen van Londen. Verder stierven ze geen gewelddadige dood, wat wellicht betekent dat een ziekte de boosdoener was.

Het middeleeuwse plebs dat begraven wordt op een plaats die gereserveerd is voor hooggeplaatste – al dan niet geëxecuteerde - personen? Mysterieus, toch? Volgens Hawkins niet: “Het fort werd 1.000 jaar bezet, maar gedurende die periode was het niet alleen een paleis, fort en gevangenis. Het was ook een thuis voor personen die binnen de muren werkten.” Van die groep maakten het meisje en de vrouw deel uit volgens de archeologen.

Rolstoelvriendelijke kapel

Nu, zo’n 500 jaar later, werden de skeletten per toeval ontdekt. Men wil de kapel toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers en voert daarom werken uit. Uiteraard worden de werklieden bijgestaan door een team van archeologen die de geschiedkundige schatten proberen te waarborgen. En, als het even kan, nieuwe schatten ontdekken.