Twee bemanningsleden van ISS wandelen in de ruimte ttr

08 april 2019

14u08

Bron: belga 0 Wetenschap & planeet Twee bemanningsleden van het Internationaal Ruimtestation ISS zijn vandaag aan een ruimtewandeling van in principe 6,5 uur begonnen, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA getwitterd.

De Amerikaanse Anne McClain en de Canadees David Saint-Jacques begonnen om 13.31 uur Belgische tijd aan hun uitje.Zij moeten de elektrische voeding van de spacemeccano opwaarderen, onder andere met een reserve-stroomvoorziening voor de Canadese robotarm Canadarm-2.

Het is de 216de ruimtewandeling in het kader van de bouw en het onderhoud van het ISS, en de derde op een maand tijd. De eerste was op 22 maart, met als actoren McClain en de Amerikaan Nick Hague. Hague en de Amerikaanse Christina Koch werkten op 29 maart buiten.

