Twee astronauten van ruimtestation ISS ronden alle taken tijdens ruimtewandeling keurig af jv

27 juni 2020

00u03

Bron: belga 0 Wetenschap De twee ruimtewandelaars hebben om 19.39 uur Belgische tijd een punt gezet achter hun uitje waarbij alle voorziene taken zijn afgerond, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld.

Chris Cassidy en Robert Behnken hebben aldus 6 uur 7 minuten in het absolute luchtledige gewerkt. Ze werkten niet alleen de agenda voor vrijdag af maar ook taken die aanvankelijk voor een ruimtewandeling aanstaande woensdag 1 juli waren gepland. Die kadert ook in het verbeteren van de stroomvoorziening van het gigantische complex.



Cassidy heeft nu al 37 uur 21 minuten buiten een ruimtetuig gewerkt, Behnken 43 uur 40 minuten.

Voor de bouw en het onderhoud van het ISS is al in totaal 59 dagen 18 uur en 33 minuten in de ruimte gewandeld.