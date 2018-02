Twee astronauten van ISS begonnen aan ruimtewandeling van 6,5 uur (en we kunnen allemaal meekijken) IVI

02 februari 2018

17u06

Bron: Belga, NASA 0 Wetenschap Twee Russische astronauten van het Internationaal Ruimtestation ISS zijn aan een ruimtewandeling van 6,5 uur begonnen. Dat heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA getweet. De twee moeten werken aan communicatiehardware van het ISS. De wandeling is live te volgen.

Anton Sjkaplerov en Aleksandr Misoerkin zijn om 16.35 uur Belgische tijd gestart aan hun wandeling om te werken aan communicatiehardware op het Russische segment van het ISS.

De astronauten moeten volgens de NASA een elektronische box verwijderen voor een antenne op de besturingsmodule Zvezda en een opgewaardeerd exemplaar installeren. De antenne dient voor communicatie tussen de Russische modules en de vluchtleiding Tsoup nabij Moskou.

Afgelopen maandag zouden de Amerikaan Mark Vande Hei en de Japanner Norishige Kanai naar buiten zweven om reparatiewerk te verrichten aan de Canadese robotarm Canadarm-2, maar dat uitje is vanwege een softwareprobleem, dat intussen is verholpen, naar midden februari uitgesteld.

De ruimtewandeling is de tweede van dit jaar. Vande Hei en zijn Amerikaanse collega Scott Tingle werkten vorige week al aan de Canadarm-2. Voor de bouw en het onderhoud van het ISS is al meer dan tweehonderd keer in de ruimte gewandeld.