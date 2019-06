Trump gelooft “niet meteen” in ufo’s, maar “we houden ze in het oog” jv

22 juni 2019

12u36

Bron: ABC News 6 Wetenschap Het Pentagon briefte onlangs drie senatoren over het stijgend aantal waarnemingen van ufo’s door piloten van de Amerikaanse Navy. Ook president Trump kreeg een korte update, gaf hij toe aan ABC News. “We houden het in het oog en u zal het als eerste weten”, zei hij over mogelijk buitenaards leven.

Donderdag nog was de speculatie in Kansas City niet van de lucht nadat verscheidene mensen er boven de luchthaven twee mysterieuze, langwerpige, wazige lichtbollen hadden waargenomen. Een lokaal tv-station tweette een aantal foto’s van de vermeende ufo’s. De National Weather Service stond perplex: “We hebben eerlijk gezegd geen verklaring voor de zwevende objecten boven Kansas City”, klonk het.

Eind vorige week was de Amerikaanse president Donald Trump in een interview met ABC News sceptisch over de toenemende ufo-waarnemingen. “Ik denk dat het waarschijnlijk... ze mogen van mij denken wat ze willen. Ze vertellen het inderdaad, en ik heb het gezien, erover gelezen en gehoord. Ik had er een korte meeting over. Mensen beweren dus ufo’s te zien. Geloof ik dat? Niet meteen”, antwoordde Trump aan George Stephanopoulos.

De journalist vroeg de president of hij het zou weten als er buitenaards leven zou worden ontdekt. “Wel, mijn fantastische piloten zouden het volgens mij weten. Onze fantastische piloten zouden het weten. We zullen wel zien. We houden het in het oog en u zal het als eerste weten.”

2 orbs spotted in Kansas City sky prompt numerous calls to KMBC https://t.co/FjjTZsnq6r pic.twitter.com/Q0D8sa6Wc1 KMBC(@ kmbc) link