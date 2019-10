Topwetenschapper NASA: “We staan dicht bij ontdekking leven op Mars, maar de wereld is er niet klaar voor” jv

04 oktober 2019

12u27

Bron: The Telegraph 2 Wetenschap Leven op Mars? Daar zijn we niet klaar voor, beweert topwetenschapper van NASA, Jim Green. De missie naar de Rode Planeet volgend jaar in juli zal de meest geavanceerde ooit zijn, weet Green. Volgens hem staan we echt wel dicht bij de ontdekking van buitenaards leven op Mars, dat op zo’n 225 miljoen kilometer van de Aarde ligt.

Maar Green vreest dat de mensheid de aankondiging van leven op Mars niet zal aankunnen. “Het zal revolutionair zijn”, vertelt hij aan de Britse krant The Telegraph over een nakende aankondiging van NASA over aliens. “Het zal zijn zoals met de woorden van Copernicus: ‘Nee, wij draaien rond de zon’. Revolutionair. Het zal het begin zijn van een hele nieuwe manier van denken. Ik denk niet dat we voorbereid zijn op de bevindingen. Nee, dat zijn we niet.”

Volgend jaar in juli stuurt NASA een nieuwe robot naar de Rode Planeet om er diepere boringen dan ooit in de bodem uit te voeren, op zoek naar sporen van levende organismen. De ‘Mars 2020'-rover zal in februari 2021 landen bij de Jezero-krater. Wetenschappers gaan ervan uit dat de oppervlakte van Mars radioactief is en dat eventueel leven daarom waarschijnlijk ondergronds moet worden gezocht. “Het principe is: waar water is, is leven”, zegt Green. Ook op onze planeet Aarde vonden onderzoekers meer leven diep in de aardkorst dan erboven.

De Europese Ruimtevaartorganisatie zet in 2021 de robot ExoMars in, die ook naar aliens zal speuren met boringen in de Marsbodem. De twee missies zijn de beste kans ooit voor de mensheid om buitenaards leven te vinden. Jim Green verwacht dat minstens een van beide Marsrovers succesvol zal zijn in hun zoektocht naar bewijs van water en dat de ontdekking van leven op een andere planeet zich al binnen enkele jaren zal aandienen.

Maar dat zal verregaande gevolgen hebben, waar de Aarde niet klaar voor is, vreest hij. “Een hele nieuwe reeks wetenschappelijke vragen zullen zich opdringen”, aldus Green. “Is dat leven zoals het onze? Hoe zijn we met elkaar verbonden? Kan dat leven van de ene planeet naar de andere gaan?”

Bekijk ook: Vliegt Elon Musk ons binnenkort naar Mars?