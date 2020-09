Topexperts vragen "duidelijk doel" in strijd tegen Covid-19: “Het moet meer zijn dan ‘curve ombuigen en dan zien we wel’” HAA

24 september 2020

15u33

Bron: Belga 5 Wetenschap In een blogpost pleiten tien wetenschappers - onder wie Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Pierre Van Damme - ervoor om de coronamaatregelen niet ongeoorloofd snel te versoepelen, maar om met niet te ingewikkelde regels een circulatieniveau te bereiken dat haalbaar is. Als we het virus nu laten circuleren, kan dat volgens de experten tot een nieuwe algemene lockdown leiden.

In de blogpost waarschuwen de experts dat de strijd tegen het coronavirus verre van gewonnen is. De opflakkering van de laatste twee weken is volgens de wetenschappers waarschijnlijk onder meer te wijten aan een dalende motivatie om de maatregelen op te volgen en de terugkeer van vakantie.



Dat de stijgende cijfers enkel te maken hebben met het feit dat er meer getest wordt, wijzen de experts met cijfers van de hand: “Het aantal infecties stijgt relatief sneller dan het aantal testen stijgt".

Eerstelijnszorg

"Als de cijfers exponentieel stijgen, is het onmogelijk om de defensielijnen te blijven opschalen", waarschuwen de deskundigen. "Deze opschaling zal plafonneren. We zien vandaag dat de eerstelijnszorg aan de maximumcapaciteit zit, en dus zeer snel de rol zal moeten lossen.”



Daarom is het voor de ondertekenaars van groot belang om de viruscirculatie te verminderen, en dat kan niet door maatregelen te versoepelen. Aan de politiek wordt daarom gevraagd om, in plaats van versoepelingen door te voeren, te werken aan steunmaatregelen.

R-waarde van 0,8

Er is bovendien een duidelijk doel nodig, niet enkel "de curve ombuigen en dan zien we wel". Als voorbeeld wordt een reproductiegetal of besmettingsgraad van 0,8 aangehaald (ter vergelijking: de R-waarde bedraagt vandaag nog 1,34, nvdr.). Dat moet gebeuren met goed begrepen en gecommuniceerde maatregelen. "We moeten dus leren leven met de haalbare maatregelen die het virus onder controle houden", besluiten de wetenschappers.

Lees de blogpost van de tien deskundigen hier integraal: Covid-19 in Belgie - Wat nu?

De tekst is van de hand van: Emmanuel André (microbioloog, KU Leuven), Philippe Beutels (gezondheidseconoom, UAntwerpen), Mathias Dewatripont (econoom, ULB), Niel Hens (biostatisticus, UHasselt & UAntwerpen), Geert Molenberghs (biostatisticus, UHasselt & KU Leuven), Pierre Van Damme (epidemioloog, UAntwerpen), Omer Van Den Bergh (psycholoog, KU Leuven), Marc Van Ranst (viroloog, KU Leuven), Maarten Vansteenkiste (psycholoog, UGent) en Erika Vlieghe (infectioloog, UAntwerpen).

Lees ook:

INTERVIEW. Biostatisticus Geert Molenberghs: “Als we wachten tot ook het dodental stijgt, rest ons nog één weg: lockdown 2.0” (+)

Waar is een mondmasker nog verplicht? Wat mag op grote feesten? En wat met thuiswerk? Een antwoord op al uw nieuwe vragen (+)