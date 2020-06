Toeristen die ruimtewandelingen maken? Dat is in 2023 al mogelijk volgens Russisch ruimtevaartbedrijf AW KV

25 juni 2020

16u22

Bron: Belga 4 Wetenschap In 2023 zal voor het eerst een ruimtetoerist een ruimtewandeling maken, zo heeft het Russische ruimtevaartbedrijf Energija meegedeeld.

Energija heeft een contract, waarvan de waarde niet is vermeld, afgesloten met het Amerikaanse ruimtetoerismebedrijf Space Adventures om in 2023 twee ruimtetoeristen met een zelfde Sojoez-MS capsule naar het Internationaal Ruimtestation ISS te brengen voor een kort verblijf. Hoe lang dat zal duren, is niet duidelijk.

Eén van die twee toeristen zal samen met een Russische beroepskosmonaut vanuit het Russische segment van het ISS een ruimtewandeling kunnen maken. Aanvaarde kandidaten zullen een aangepaste training krijgen.



Nooit eerder heeft een niet-professionele ruimtevaarder een ruimtewandeling gemaakt.

Via een contract met Space Adventures zijn tussen 2001 en 2009 zeven mensen als ruimtetoerist naar het ISS gevlogen om daar korte tijd te vertoeven: Dennis Tito (2001), Greg Olsen (2006), Anousheh Ansari (2006), Richard Garriott (2008), Charles Simonyi (2007 and 2009), Mark Shuttleworth (2002) en co-stichter van Cirque de Soleil Guy Laliberté (2009).

Morgen maken twee opvarenden van het ISS een ruimtewandeling.