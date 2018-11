Toekomstig Chinees ruimtestation voorgesteld dat ISS zal vervangen AW

06 november 2018

12u07

Het toekomstig Chinees ruimtestation zal uit drie delen bestaan en de assemblage van de Tiangong of het "Hemels Paleis" zou "omstreeks 2022" moeten beginnen. Vandaag werd het replica voorgesteld van de Tiangong die volgens de huidige plannen het Internationaal Ruimtestation ISS zal opvolgen.

Het "Chinees Ruimtestation" (CSS) geeft blijk van de grote ruimtevaartambities van de Aziatische grootmacht. Het zal bestaan uit een bijna zeventien meter lange hoofdmodule waar permanent drie mensen kunnen leven en werken, plus twee geannexeerde modules voor wetenschappelijk onderzoek. Het CSS zal minstens zestig ton wegen en beschikt over zonnepanelen.



De assemblage zou "omstreeks 2022" moeten starten, en de spacemeccano heeft een levensduur van tien jaar. Indien het Internationaal Ruimtestation, waarin ook België deelneemt, in 2024 ophoudt te bestaan -zoals voorlopig gepland wordt- en Rusland geen eigen station de ruimte zal insturen, is de Tiangong de enige werkplek voor de mens in de ruimte.

Open “voor alle landen”

In mei heeft Peking aangekondigd dat zijn toekomstig ruimtestation open zal staan "voor alle landen" ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Instituten, universiteiten, overheids- en privébedrijven werden al uitgenodigd om voorstellen in te dienen. China ontving er al veertig uit 27 landen en regio's.



Het Europees Ruimtevaartbureau ESA stuurt reeds astronauten naar China om daar een opleiding te volgen.