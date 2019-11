Tientallen universiteiten en onderzoeksinstellingen gunnen bezoekers blik achter de schermen op Dag van de wetenschap AW

22 november 2019

16u50

Bron: Belga 0 Wetenschap Verschillende bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, doe-centra en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en Brussel openen zondag opnieuw de deuren voor de Dag van de wetenschap. Ze geven die dag aan het geïnteresseerde publiek en in het bijzonder aan jongeren een inkijk in de wondere wereld van wetenschap en innovatie.

Op de verschillende locaties tonen knappe koppen hun ontdekkingen via een workshop, demo, expo of lezing, of laten ze het publiek er zelf mee aan de slag gaan. Meer dan 750 activiteiten werden geregistreerd, gaande van "light painting" in Brussel tot "Wat denkt een bonobo? " in Antwerpen. In verschillende steden wordt ook de "ultieme VIB-biotech quiz" georganiseerd, net als verschillende wetenschapscafés.

Belang van STEM-opleidingen

Uit de wetenschapsbarometer 2018 blijkt dat 9 op de 10 Vlamingen wetenschap belangrijk vindt en dat er een groot vertrouwen is in de wetenschap en de gunstige impact ervan op welvaart en welzijn. Dat meldt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Ze benadrukt het belang van het betrekken van de burgers bij het uitvoeren van grootschalig onderzoek, en stelt ook dat er voldoende aandacht moet zijn voor STEM-opleidingen en de manier waarop de jongeren zich voorbereiden op een kennisloopbaan.

“Wetenschap en technologie zijn vaak de antwoorden op allerlei complexe hedendaagse vraagstukken. Slimme innovaties kunnen onze leefwereld, ons klimaat en onze gezondheid alleen maar verbeteren", zegt ook Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V). "Ik kijk dan ook uit naar de Dag van de Wetenschap en ontdek graag, samen met alle straffe onderzoekers, wat de toekomst voor ons in petto heeft."

Alle informatie op www.dagvandewetenschap.be.