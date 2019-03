Thee vaak heel heet drinken verdubbelt bijna kans op kanker Joeri Vlemings

21 maart 2019

15u00

Bron: CNN 0 Wetenschap Wie veel thee drinkt én heel heet, loopt bijna twee keer zoveel risico op slokdarmkanker dan wie de drank in kleinere hoeveelheden nuttigt en langer laat afkoelen. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

Wetenschappers volgden gemiddeld tien jaar lang meer dan 50.000 mensen tussen 40 en 75 uit Golestan in Noord-Oost Iran. Tussen 2004 en 2017 ontdekten ze 317 nieuwe gevallen van slokdarmkanker. Ze concludeerden dat wie thee warmer dan 60 graden Celsius drinkt en er meer dan 700 ml per dag van consumeert, 90 procent meer kans had om slokdarmkanker te krijgen dan wie de thee minder warm en in mindere hoeveelheden drinkt. 700 ml komt overeen met ongeveer twee grote tassen of drie kleinere.

Dr. Farhad Islami van de American Cancer Society, hoofdauteur van het wetenschappelijke artikel in het International Journal of Cancer, legt uit: “Heel wat mensen drinken graag thee, koffie of andere warme dranken. Maar volgens ons onderzoek kan het drinken van heel hete thee het risico op slokdarmkanker verhogen. Daarom raden we aan om te wachten tot je warme drankje wat afgekoeld is alvorens het te nuttigen.”

Eerder al was er een verband blootgelegd tussen hete thee en slokdarmkanker, maar voor het eerst wordt er nu ook een specifieke temperatuur op geplakt: 60 graden en meer. Let wel: dat ligt tegen de pijngrens en het is maar een beperkte groep die thee zo heet drinkt. In onze contreien en in de VS is het drinken van thee van meer dan 65 graden echt wel uitzonderlijk. Maar in Rusland, Iran, Turkije en Zuid-Amerika wordt dat wél gedaan, zelfs aan nóg hogere temperaturen.

Volgens de studie is er meer onderzoek nodig om na te gaan waarom precies heel hete thee de kans op slokdarmkanker verhoogt. Professor Stephen Evans beweert dat de hoge temperatuur de boosdoener is, eerder dan het soort drank. “Om het even wat heet is, eigenlijk”, zegt Evans. “Jam uit de microgolf kan ook slokdarmkanker veroorzaken. Mogelijk leidt de wonde tot celveranderingen en zo tot kanker.”

Dr. James Doidge van de University College London verklaart dat het risico van hete dranken voor slokdarmkanker al langer duidelijk is. “Je moet geen wetenschapper zijn om te beseffen dat herhaaldelijke irritatie van elk lichaamsoppervlak het risico op kanker verhoogt. Van zonnebrand krijgen we huidkanker, van roken krijgen we longkanker, en heel wat voedsel en drank doen het risico op spijsverteringskanker toenemen.”

Slokdarmkanker doodt jaarlijks wereldwijd ongeveer 400.000 mensen en staat achtste op de lijst van meest voorkomende kankers. De dodelijke ziekte wordt meestal veroorzaakt door het herhaaldelijk verwonden van de slokdarm door rook, alcohol, zure reflux en misschien dus ook hete dranken. Alles wat we doorslikken van voedsel en drank passeert langs de lange slokdarm op weg naar de maag.