Test op resusapen succesvol: “Coronavaccin mogelijk in september al op de markt” Chris van Mersbergen

29 april 2020

11u02

Bron: AD 76 Wetenschap Hoopvol nieuws in sombere coronatijden: wetenschappers van de universiteit van Oxford zeggen dat ze in september een werkend vaccin tegen het virus op de markt kunnen brengen. Zeker is dat nog niet, maar een test van het vaccin op zes resusapen in de Verenigde Staten verliep alvast erg succesvol, schrijft Hoopvol nieuws in sombere coronatijden: wetenschappers van de universiteit van Oxford zeggen dat ze in september een werkend vaccin tegen het virus op de markt kunnen brengen.Zeker is dat nog niet, maar een test van het vaccin op zes resusapen in de Verenigde Staten verliep alvast erg succesvol, schrijft The New York Times.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De zes resusapen in het laboratorium van de National Institutes of Health kregen allemaal een dosis van het door Oxford ontwikkelde vaccin toegediend. Daarna werden ze blootgesteld aan grote hoeveelheden van het coronavirus.

De resusaap is zo’n beetje het dier dat het dichtst bij mensen in de buurt komt Onderzoeker Vincent Munster

Volgens onderzoeker Vincent Munster waren de apen na 28 dagen stuk voor stuk nog gezond, verklaart hij tegenover The New York Times. “De resusaap is zo’n beetje het dier dat het dichtst bij mensen in de buurt komt’’, aldus Munster, die wel aantekent dat de resultaten van de proef nog nader worden onderzocht. Volgende week wordt de studie voorgelegd aan andere wetenschappers.

Test op 6.000 mensen

Het Jenner Institute van de universiteit in Oxford heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van andere vaccinmakers. Ze hadden vóór de uitbraak van Covid-19 al een basisvaccin op de plank liggen. Dat middel liet bij toediening aan mensen geen schadelijke reactie zien en daarom kan nu sneller worden begonnen met het testen op een grote groep mensen. Oxford denkt eind mei al klaar te zijn voor een test onder 6.000 mensen.

Dan moet blijken of het middel behalve bij dieren ook bij mensen werkt. En dat is nooit zeker, weten vaccinmakers. “Een vaccin dat perfect werkt in een reageerbuisje, of op muizen, kan bij mensen helemaal niets doen. Je weet het pas als je op mensen kunt testen”, zei Lidia Oostvogels van de Duitse farmaceut CureVac. “We leren veel over het coronavirus, maar weten nog lang niet alles”, aldus Oostvogels nog.

De Britse onderzoekers willen al voor werking bij de mens bewezen is beginnen met de productie van het vaccin. Die productie zou voor een deel bij het bedrijf Halix in het Nederlandse Leiden moeten gaan plaatsvinden. Als alles goed gaat, zouden in september de eerste paar miljoen doses vaccin klaar moeten zijn. Voor wie die bestemd zijn, is nog onduidelijk. De onderzoekers hebben al wel laten doorschemeren dat ze niet willen dat één farmaceut er met de wereldwijde rechten op het middel vandoor gaat.

LEES OOK: Farma-industrie verschuift middelen naar zoektocht vaccin: onderzoek naar deze ziekten is stilgevallen (+)