Te weinig én te veel slaap verhogen risico op dementie

06 juni 2018

22u28

Ouderen die te weinig of te veel slapen, lopen een hoger risico op dementie en vroegtijdig overlijden. Dat blijkt uit Japans onderzoek.

Tien jaar lang werden 1.517 Japanse zestigplussers gevolgd. 294 van hen kregen dementie, 282 overleden.

Dementie en vroegtijdig overlijden bleken vaker voor te komen bij mensen die minder dan vijf uur of meer dan tien uur per nacht sliepen. Wie vijf tot zeven uur sliep, liep minder risico, staat te lezen in het vakblad Journal of the American Geriatrics Society.

Fysiek actief

Wie te weinig sliep maar fysiek nog zeer actief was, liep geen groter risico.



“Gezien de gunstige effecten van fysieke activiteit op het risico van slaapstoornissen, wijzen deze bevindingen erop dat niet alleen het aanhouden van de juiste slaapduur maar ook een aanpassing van de levensstijl met betrekking tot slaap een effectieve strategie kan zijn om dementie en vroegtijdig overlijden bij oudere volwassenen te voorkomen”, stellen de auteurs.

Slaapproblemen kunnen onder meer optreden als gevolg van de klimaatverandering

Klimaatverandering

Slaapproblemen kunnen onder meer optreden als gevolg van de klimaatverandering. Die zal tot warmere nachten leiden en dat zal miljoenen mensen, vooral armere en oudere mensen, uit hun slaap houden.

Als de nachttemperatuur 1 graad Celsius hoger ligt dan normaal, leidt dat vandaag al tot drie extra nachten onvoldoende slaap per honderd mensen per maand, bleek vorig jaar uit Amerikaans onderzoek. Ouderen bleken dubbel zo vaak met slaaptekort te kampen als jonge volwassenen.