Te koop: middeleeuwse gevangenis voor heksen

13 juni 2019

10u51

In Engeland staat het "meest behekste huis" te koop. "The Cage" zou tijdens de middeleeuwen dienst gedaan hebben als gevangenis voor heksen en is daardoor behekst. "Het zoekertje verschijnt voorlopig niet op het internet, maar we verkennen andere bovennatuurlijke wegen", staat te lezen bij de vastgoedmakelaar Domus 360.

Langs de buitenkant ziet het huisje er allesbehalve behekst uit. De muren werden felgeel geverfd wat het totaalplaatje behoorlijk opvrolijkt. Enkel de oude deur verraadt dat het huis ietwat ouder is, en misschien zelfs een ander doel diende in het verleden.



En daarvoor wordt de toekomstige koper gewaarschuwd. Tenslotte vluchtte de huidige eigenaar verschillende keren weg uit zijn huis nadat hij er “mysterieuze bloedspatten” aantrof of “fysiek werd aangevallen door kwaadwillige geesten waarvan er eentje leek op satan, in de vorm van een geit”.

Derde keer, goede keer

In 2008 besliste de eigenaar dat het welletjes was geweest. Hij trok weg uit het huis en zette het te koop. Dit is inmiddels de derde poging die hij onderneemt om een nieuwe eigenaar te vinden. Derde keer, goede keer?

Heksenvervolgingen

In 1582 werden er tijdens de heksenvervolgingen in het Engelse St. Osyth 14 vrouwen vervolgd voor hekserij. Tijdens hun proces werden zij in “The Cage” opgesloten. Van de 14 vrouwen werden er uiteindelijk drie opgehangen. Eentje daarvan was Ursula Kemp. Nadat de vrouw gestorven was, stierf de pasgeboren baby van de buren eveneens. Dat zou een gevolg zijn geweest van een van de spreuken van Ursula Kemp.

Na de middeleeuwen, tijdens de 16e en 17e eeuw werden er in totaal 82 heksen gedood in het Engelse graafschap Essex. En al die heksen zagen hun laatste levenslicht in “The Cage” in St. Osyth. Zo werden er in 1921 nog twee skeletten teruggevonden van vrouwen. In hun botten werden meerdere spijkers teruggevonden die verraadden hoe ze gedood werden. Het lichaam van heksen doorboren met spijkers zou immers voorkomen dat de vrouwen konden spoken na hun dood.

Wie na al de spookverhalen toch nog interesse heeft in het Engelse huisje: voor zo’n 270.000 euro kan het van jou zijn.