Tastbaar stukje Maan naar Museon in Den Haag

26 april 2018

15u57

Bron: anp 2 Wetenschap Liefhebbers kunnen vanaf 14 juni een klein stukje van de Maan aanraken in de Nederlandse administratieve hoofdstad Den Haag. Cultuur- en wetenschapsmuseum Museon stelt vanaf dan een Maansteen tentoon. Volgens het museum kan het publiek slechts op tien plaatsen in de wereld zo'n steen aanraken.

De steen komt in de André Kuiperszaal te liggen en wordt onderdeel van de nieuwe ruimtevaarttentoonstelling 'Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde?' Die expo is op families gericht.

Het steentje weegt 25 gram en kwam eind 1972 naar de Aarde met de Apollo-17 de laatste bemande Maanmissie. Het werd samen met honderden anderen steen- en grondmonsters opgeraapt door Amerikaanse astronauten.

Geheel toepasselijk onthult zangeres Maan de nieuwe aanwinst van het museum. Ze doet dat samen met museumdirecteur Marie Christine van der Sman en de Haagse schepen Karsten Klein.