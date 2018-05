Tandarts wil tandplak bestrijden met cannabis mvdb

12 mei 2018

10u27

Bron: ATV - Gazet Van Antwerpen 0 Wetenschap Een tandarts uit Mortsel wil met cannabis tandplak bestrijden, zo melden de regionale tv-zender ATV en Gazet van Antwerpen.

Tandarts Veronica Stahl ziet potentieel in de helende werking van de cannabisplant. Vooral het bestanddeel cannabidiol (CBD) is voor medische toepassingen interessant. Bij tandzenuwweefsel dat met CBD werd behandeld, verdwenen de bacterieën. Ook zware tandpijn kan zo worden verzacht.

De Israëlische Stahl ontwikkelde met haar start-up de tandpasta Cannabite Lifelong. Of die ooit op de markt komt, is twijfelachtig daar cannabis in ons land niet is gelegaliseerd. Toch heeft ze van de ethische commissie nu toestemming gekregen om op zoek te gaan naar patiënten die willen deelnemen aan verder onderzoek.

Stahl heeft nog veel werk voor de boeg en hoopt haar team uit te breiden met extra researchers. Ze is voorlopig de enige die wereldwijd commercieel bezig is met medicinale cannabis in de tandheelkunde.

