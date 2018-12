Taaie leren laarzen samen met restanten van skelet gevonden in rivier Theems AW

04 december 2018

13u47

Bron: The Guardian 0 Wetenschap Archeologen van MOLA Headlind Infrastructure ontdekten een nieuw skelet in de Theems in Engeland, dat dateert van de middeleeuwen. Samen met enkele beenderen bleven ook de leren kniehoge laarzen die de man droeg toen hij stierf, goed bewaard. Van degelijk schoeisel gesproken, schoeisel dat het de archeologen overigens erg makkelijk maakt om de identiteit van de man te achterhalen.

Op de bodem van de Theems vonden enkele archeologen onlangs de restanten van een skelet van meer dan vijf eeuwen oud. Hij lag met zijn hoofd naar de grond gericht en zijn rechterarm boven het hoofd wat suggereert dat hij viel of geduwd werd.



Maar nog merkwaardiger: al waren de kleren al lang vergaan, rondom de voeten zaten nog enkele kniehoge laarzen. Die zijn bijzonder goed bewaard gebleven. Omdat het paar schoenen dat de man droeg toen hij stierf eerder uniek is, vroegen de archeologen zich af of zijn schoeisel wat meer over de identiteit van de man kon vertellen.

Leren laarzen in de middeleeuwen

Van het skelet konden de archeologen alvast afleiden dat de man leefde omstreeks het jaartal 1400 à 1500. Omdat het toen -tijdens de middeleeuwen- eerder uitzonderlijk was om met zulke hoge leren laarzen rond te lopen, was de zoektocht naar enkele antwoorden niet zo moeilijk. De botten waren niet versierd met gouden, zilveren of koperen details dus rijk was de man alvast niet.



Verder bleek nog dat de man met enkele gewrichtsaandoeningen kampte. Vooral zijn ruggengraat en heupgewricht waren ernstig aangetast wat op zware fysieke arbeid wijst. En vermoedelijk was de middeleeuwse man iets ouder dan 35 jaar de dag dat hij stierf.

Vermoedelijk ging het om een dokwerker, havenarbeider, visser of marinier. Vooral mariniers droegen destijds vaak leren laarzen. Dat bleek al uit eerdere vondsten waaronder het 16e-eeuwse oorlogsschip de Mary Rose dat dateert van de Tudordynastie. Het scheepswrak werd in 1971 ontdekt met aan boord nog meer dan 18.000 artefacten.

Geen kwaad opzet

Misschien werkte hij aan de rivier en viel hij, misschien werd hij verrast door het tij, misschien was hij zo moe waarop hij viel, misschien had hij wel gedronken. Maar de onderzoekers geloven niet meteen dat er kwaad opzet mee gemoeid was.