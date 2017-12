Superzwaar zwart gat van 13 miljard jaar oud ontdekt KVE

20u03

Bron: ANP 8 AP Een illustratiebeeld van het gigantische zwarte gat Wetenschap Wetenschappers hebben een zwart gat uit de beginjaren van het heelal ontdekt. De signalen hebben er meer dan 13 miljard jaar over gedaan om ons te bereiken. Het is het oudste zwarte gat dat ooit is ontdekt. Toen de signalen aan hun reis begonnen, was het heelal pas 690 miljoen jaar oud.

Het gaat om een zogeheten superzwaar zwart gat, dat 800 miljoen keer zo zwaar is als onze zon. De meeste zwarte gaten in onze uithoek van het heelal zijn hooguit enkele tientallen keren zo zwaar als de zon. De onderzoekers zijn verbluft dat het zwarte gat zo ontzettend zwaar kon worden, terwijl het heelal nog maar zo jong was.

Ze hebben er geen goede verklaring voor. ,,Het is overduidelijk dat in het vroege heelal een proces bestond dat dit monster heeft gemaakt'', zeggen ze.

Het zwarte gat heeft de wetenschappelijke naam J1342+0928 gekregen. De ontdekking staat in het belangrijke wetenschapsblad Nature. Onder de hoofdonderzoekers is de Nederlander Bram Venemans.

Een zwart gat ontstaat wanneer een ster aan het eind van zijn leven ontploft en de resten daarna imploderen. De zwaartekracht in een zwart gat is zo groot dat niets er aan kan ontsnappen, zelfs licht niet. Alles wat in de buurt komt, wordt opgeslokt en verscheurd. Vlak voordat dat gebeurt, zenden die stoffen enorm veel licht uit. Dat heet een quasar. Het licht rond het ontdekte zwarte gat is 40 biljoen keer zo fel als onze zon.