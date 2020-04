Superzwaar zwart gat Sagittarius A* in centrum van ons sterrenstelsel wordt wakker Annick Wellens

02 april 2020

07u41

Sagittarius A* is een zwart gat dat in het centrum van onze Melkweg ligt. Superzwaar, maar niet actief wat betekent dat het zwart gat niet superveel materie in zijn omgeving opslokt waardoor de kern niet bijzonder helder gloeit. Maar sinds 2014 lijkt daar verandering in te komen: Sagittarius A* lijkt wakker te worden. Dat stelt een Belgisch-Frans onderzoeksteam in het vaktijdschrift Astronomy & Astrophysics.

Eerst dit: een zwart gat is een gebied in het heelal waar de zwaartekracht zo’n kracht uitoefent dat niets eruit kan ontsnappen, zelfs licht niet. Vandaar de naam zwart gat. Wanneer zo’n zwart gat materie in zijn omgeving opslokt, komt er evenwel energie vrij. Dat uit zich in elektromagnetische straling, röntgenstraling, visueel licht, infrarood en radiostraling. Door die energie, die af en toe vrijkomt, fluctueert de helderheid van het centrum van ons sterrenstelsel dagelijks. Dat is niet eigenaardig.



Wél bijzonder: hoewel Sgr A* zich normaal erg rustig gedraagt, zijn de heldere uitbarstingen de afgelopen jaren toegenomen. Dat stelt een onderzoeksteam van Franse en Belgische wetenschappers, onder leiding van astrofysicus en onderzoeksleider Enmanuelle Lossoux van de Université de Liège.

121 opflakkeringen

Eerder observeerden ze wat het zwart gat deed tussen 1999 en 2015. Daaruit bleek dat de heldere uitbarstingen sinds augustus 2014 toenamen. Om te controleren of het om een nieuwe tendens ging, vergeleek het onderzoeksteam de resultaten nogmaals met data van 2016 tot 2018, afkomstig van drie verschillende telescopen.



Het vermoeden werd bevestigd met 14 nieuwe heldere uitbarstingen: negen opflakkeringen werden waargenomen met de Chandra-telescoop en nog eens vijf met de Swift-telescoop. Dat brengt het totaal aantal opflakkeringen tussen 1999 en 2018 op 121. De activiteit van Sgr A* is duidelijk toegenomen.

Hoe het komt dat het zwart gat in het centrum van ons Melkwegstelsel wakker wordt, is voorlopig onbekend. Maar tot de oorzaak gevonden wordt, moeten we ons alvast geen zorgen maken. Omdat het zwart gat Sagittarius A* 25.640 lichtjaar van de aarde verwijderd is (zo’n 245.000 biljoen kilometer) zullen we niet meteen hinder ondervinden van de activiteit.