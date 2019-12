Superster lijkt op het punt te staan om spectaculair te ontploffen Redactie

De superreus Betelgeuze, een ster die zich op 600 lichtjaar afstand van de aarde bevindt, staat volgens wetenschappers op het punt om op spectaculaire wijze te exploderen. Het kan nog vele jaren duren, maar het zou ook kunnen dat de supernova, zoals een dergelijke explosie van een ster genoemd wordt, morgen of over een week al plaatsvindt. De eruptie zal waarschijnlijk zelfs op klaarlichte dag zichtbaar zijn.

Betelgeuze, een zeer heldere, roodkleurige ster, gaat naar verwachting spoedig verdwijnen omdat zijn energiebron snel opraakt. Hierdoor stroomt een deel van zijn eigen massa naar de sterkern. Die wordt dan alsmaar zwaarder en zal uiteindelijk ineenstorten in een enorme explosie. Omdat de ster zich relatief dicht bij de aarde bevindt zal deze ontploffing waarschijnlijk zichtbaar zijn vanaf onze planeet.



Hoeveel energie een ster nog overheeft, is te zien aan zijn helderheid. Juist op dat punt deden astronomen recent een opmerkelijke ontdekking: Betelgeuze is in de laatste weken een stuk minder helder geworden. In de 25 jaar dat astronomen de superster in de gaten houden, heeft Betelgeuze nog nooit zo’n lage helderheid gehad.

Slag om de arm

De recente ontwikkelingen zouden erop kunnen wijzen dat een supernova op komst is. Toch houden de astronomen een slag om de arm: er zijn vaker wisselingen in de helderheid van Betelgeuze. Het is dus mogelijk dat de recente fluctuaties onderdeel zijn van een cyclus waarin de helderheid eerst afneemt om daarna terug toe te nemen.



Op dit moment voelen de astronomen zich dus genoodzaakt om een vrij ruime schatting te doen: binnen ongeveer 100.000 jaar gaat Betelgeuze exploderen. Het zou dus kunnen dat het nog geruime tijd duurt voor de superster ontploft, maar het is ook mogelijk dat we binnen enkele dagen al vuurwerk te zien krijgen. De astronomen blijven Betelgeuze in ieder geval de komende tijd nauwlettend volgen.