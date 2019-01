Superbacteriën aan boord van ISS helemaal niet super AW

09 januari 2019

17u27

Wetenschap De superbacteriën die aan boord van het internationaal ruimtestation (ISS) werden gevonden, zijn helemaal niet 'super'. En dat is goed nieuws: het betekent immers dat bacteriën in de ruimte niet automatisch gevaarlijker zijn voor de mens. Dat blijkt uit onderzoek van de Northwestern University in Chicago

Vooral voor astronauten is dat goed nieuws. Vorig onderzoek deed namelijk vermoeden dat de bacteriën aan boord van het ISS resistent waren tegen antibiotica. Ze maakten nog geen astronauten ziek, maar de gemuteerde bacteriën zouden toch een groot gezondheidsrisico vormen.



“Er was veel speculatie over straling, microzwaartekracht en het gebrek aan verluchting, en hoe dat levende organismen waaronder bacteriën beïnvloedt”, aldus Erica Hartmann, professor Biologie aan Northwestern University. Door zulke stressvolle omstandigheden stelden onderzoekers zichzelf de vraag of de ruimtevaart zogenaamde superbacteriën een grotere overlevingskans geeft.

Retourtje naar de ruimte

Dat blijkt gelukkig niet zo te zijn: “De bacteriën passen zich gewoon aan om te overleven”. Om tot die conclusie te komen, stuurden onderzoekers twee soorten bacteriën voor een retourtje naar de ruimte. De bacteriën in kwestie waren de Staphylococcus aureus, een stafylokok die huidinfecties kan veroorzaken. De tweede bacterie was de Bacillus cereus, een staafvormige bacterie, aanwezig in het spijsverteringsstelsel en in staat om een persoon op te zadelen met een vervelende voedselvergiftiging. Beide bacteriën werden op de huid van de astronauten of in hun lichaam geïntroduceerd.

Niet resistent

De resultaten toonden aan dat, hoewel de bacteriën die de ruimte bezochten anders muteerden dan eenzelfde soort bacteriën op aarde, ze geen genetische eigenschappen van de zogenaamde superbacteriën bezaten. Bijgevolg waren ze niet resistent voor antibiotica.

Het lijkt er dus op dat de bacteriën zichzelf wel aanpassen aan de omstandigheden in de ruimte. Maar die aanpassingen staan niet synoniem voor moeilijker behandelbare ziekten.

Quarantaineprocedures

Dit is goed nieuws voor ruimtevluchten op lange termijn. Hoewel de rigoureuze quarantaineprocedures van NASA infectieziekten buitengewoon zeldzaam maakten in de ruimte, het vooruitzicht van een mogelijke uitbraak in een afgesloten ruimtevaartuig dat naar Mars snelt, bleef alarmerend. Astronauten kunnen na recent onderzoek dus weer een beetje geruster slapen in hun zwevend bed.