Stuurknuppel astronaut Armstrong geveild voor 324.000 euro

19 juli 2020

20u27

Bron: belga 0 Wetenschap De stuurknuppel waarmee de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong de commandomodule van Apollo-11 naar de Maan stuurde, is dit weekeinde in Californië geveild voor 370.000 dollar, omgerekend ongeveer 324.000 euro, zo heeft veilinghuis Julien's bekendgemaakt. Armstrong werd in de nacht van 20 op 21 juli 1969 de eerste mens op de natuurlijke satelliet van de Aarde.

De joystick bracht bijna vier keer meer op dan de laagste schatting, namelijk 100.000 dollar. De stuurknuppel van Buzz Aldrin, die de tweede mens op de Maan werd, was goed voor 256.000 dollar (224.000 euro). Een gereedschapskist die andere astronauten gebruikten tijdens een latere Apollo-missie ging onder de hamer voor ongeveer 89.000 euro.

Behalve originele onderdelen van Amerikaanse ruimteschepen, werden ook honderden items geveild die alleen in films door de ruimte vlogen. Het hoogste bod was voor een ruimtepak dat de Amerikaanse acteur Keir Dullea droeg als astronaut David Bowman in het science fiction-epos "2001: A Space Odyssey" van Stanley Kubrick. Het pak en de helm brachten, net als de stick van Armstrong, 324.000 euro op.