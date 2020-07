Studie: “Temperatuurcontrole op luchthavens onvoldoende om verspreiding epidemie te gaan” ttr

03 juli 2020

14u51

Bron: belga 8 Wetenschap Uit een Taiwanees onderzoek blijkt dat alleen temperatuurcontrole op luchthavens onvoldoende is om coronagevallen te herkennen. In het kader van dit onderzoek bleek met name dat temperatuurcontrole op de luchthaven in dat land slechts in 32,7 procent van de gevallen een besmetting met het coronavirus kon detecteren. Dat meldt de website gezondheidenwetenschap.be.

De onderzoekers onderzochten 321 personen die besmet door het coronavirus tussen 21 januari en 6 april 2020 Taiwan waren binnengekomen via de luchthaven. Het ging vooral om Taiwanese staatsburgers die in totaal 37 landen hadden bezocht voor zaken, werk of studie. In de helft van de gevallen kwamen ze uit Engeland of de VS.

Slechts in 32,7 procent van de gevallen bracht de temperatuurcontrole op de luchthaven de besmetting aan het licht. De overige personen werden nadien geïdentificeerd tijdens de thuisquarantaine (27,7 procent), via contacttracing (16,2 procent) en ziekenhuizen (23,4 procent).



In een reactie wijst prof. Patrick Mullie (VUB) van gezondheidenwetenschap.be, in navolging van de Taiwanese onderzoekers, op het feit dat doelgericht screenen van passagiers vanuit landen met veel coronagevallen wel degelijk zijn nut heeft. Dat 67,3 procent van de passagiers besmet met het coronavirus niet herkend werd met behulp van de luchthaven duidt er echter op dat enkel de temperatuurmeting op luchthavens "duidelijk niet voldoende is om een epidemie tegen te houden".

Dit is niet verwonderlijk gezien de symptomen. Slechts 44,9 procent van de onderzochte patiënten had koorts en een derde vage klachten zoals hoofdpijn, diarree en/of geur- en smaakverlies.