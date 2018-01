Studie: "Stukje Australië was ooit deel van Canada" jv

25 januari 2018

11u36

Bron: National Geographic 0 Wetenschap De rotsen van het dorpje Georgetown in het noorden van Australië maakten ooit geologisch deel uit van West-Laurentia, zeg maar het huidige Canada. Dat blijkt uit een onderzoek van de Australische Curtin University. De afsplitsing tussen de twee kwam er bijna 1,7 miljard jaar geleden. Anders gezegd: Georgetown zit eigenlijk op een 1,7 miljard jaar oud stuk van Noord-Amerika.

Twee miljard jaar geleden bestond er een gigantisch supercontinent, Columbia. Simpel gezegd hing de landmassa van de hele wereld toen nog aan elkaar. Daarna dreven verscheidene continenten, zoals Laurentia, uit elkaar. Laurentia is de geologische kern van het Noord-Amerikaanse continent. Laurentia reisde zowat de hele wereld af en weekte zich los van verschillende continenten om zich uiteindelijk definitief te vestigen op de plaats van wat nu Noord-Amerika is. Op haar traject liet ze segmenten achter in het noorden van Australië.

Restanten ervan zijn nu ook gevonden in Georgetown in Noord-Queensland, een dorpje met amper 250 inwoners, zo'n 400 km ten westen van Cairns. De onderzochte gesteenten vertonen geen gelijkenissen met ander gesteente in Australië maar wel met die in Laurentia uit het eon Proterozoïcum, nu Canada.

Volgens de wetenschappers groeide er 1,66 miljard jaar geleden een kloof tussen de getuigenheuvel Georgetown en Laurentia. In die periode was supercontinent Columbia al aan het verbrokkelen. Een stuk van Laurentia volgde de grotere massa niet en bleef achter om later te botsen met Georgetown.

"Ons onderzoek toont aan dat ongeveer 1,7 miljard jaar geleden Georgetown-gesteenten in een ondiepe zee werden afgezet toen de streek deel uitmaakte van Noord-Amerika", zegt Adam Nordsvan van de Curtin University. "Georgetown brak vervolgens af van Noord-Amerika en botste ongeveer 100 miljoen jaar later met de regio Mount Isa in het noorden van Australië." Nordsvan legt uit dat de getuigenheuvel van Georgetown een soort van "continentale strook" is, een "stuk continentale korst, losgetrokken van een kraton", in dit geval Laurentia. Een modern voorbeeld daarvan is Nieuw-Zeeland.