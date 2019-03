Studie: “Muziek beïnvloedt de smaak van kaas” ttr

15 maart 2019

14u13

Bron: belga 0 Wetenschap Verschillende muziekstijlen beïnvloeden de smaak van kaas. Dat zegt de Universiteit voor de Kunsten uit Bern, die een onderzoek liet uitvoeren. Ze lieten de kazen maandenlang rijpen op geluiden van rock, techno, hiphop en klassieke muziek. De jury was vooral onder de indruk van de kaas die naar hiphop heeft "geluisterd".

Na zes en een halve maand rijpen op de geluiden van "Stairway to Heaven" van Led Zeppelin, techno, de muziek van Mozart of de rap van "Tribe called quest" zouden de smaken van de kazen van Wampfler een beduidend verschillende smaak hebben.

"We hebben twee onderzoeken uitgevoerd, de ene wetenschappelijk, de andere met een jury van experts. Beiden zijn tot de conclusie gekomen dat er verschillen in smaak en geur zijn, afhankelijk van de muziek waarmee de kaas gerijpt is", aldus Peter Kraut, onderdirecteur van de Muziekafdeling van de Universiteit van de Kunst in Bern en woordvoerder van de jury.

Volgens de Universiteit voor de Kunsten "is de kaas die wordt onderworpen aan hiphop bijzonder fruitig, zowel qua geur als qua smaak". Kazenrijper Wampfler zegt dat verschillende mensen hem al hebben gebeld om te vragen of er ook kazen met Balkanmuziek, blues of AC/DC zijn.