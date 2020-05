Studie: meer dan 80 procent van coronapatiënten op cruiseschip had geen symptomen Joeri Vlemings

28 mei 2020

12u40

Bron: CNBC 2 Wetenschap Een opmerkelijke casestudie van een niet nader genoemd cruiseschip toont aan dat de overgrote meerderheid van de coronapatiënten aan boord - meer dan 80 procent - geen symptomen van het virus vertoonde. Het doet vragen rijzen naar het aantal “stille” infecties die onopgemerkt blijven, ook in de rest van de maatschappij.

De drie wetenschappers die het onderzoek uitvoerden, benadrukken het belang van accurate cijfers van het aantal met het coronavirus besmette mensen, of ze nu symptomen hebben of niet. “Het is moeilijk om een betrouwbare schatting te maken van het aantal Covid-patiënten zonder symptomen”, zegt professor Alan Smyth van de University of Nottingham, co-hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Thorax dat de studie publiceerde. Begin maart schatte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat aantal nog op amper 1 procent, aldus Smyth: “Een pak lager dan de 81 procent op het cruiseschip”.

“Verscheidene landen gaan nu uit lockdown, terwijl een grote verhouding van geïnfecteerde personen zonder symptomen erop kan wijzen dat een veel hoger percentage dan verwacht van de bevolking met Covid besmet raakte”, zegt Smyth.

Wat dat kan betekenen voor de evolutie van de pandemie, blijft onduidelijk. Meer besmettingen zou de zogenaamde groepsimmuniteit ten goede kunnen komen, maar volgens de WHO is het niet geweten of wie besmet is geweest met het coronavirus opnieuw kan geïnfecteerd raken en of die het virus nog kan doorgeven. Wie zonder het te beseffen besmet van een cruiseschip komt, kan uiteraard het virus verder in de gemeenschap verspreiden. De onderzoekers pleiten daarom voor opvolging van alle passagiers als ze een cruiseschip verlaten.

Om het aantal asymptomatische Covid-19-patiënten te bepalen testen wetenschappers doorgaans op antilichamen, maar die tests zijn al vaak niet heel accuraat gebleken. Het blijft dus gissen naar het aantal dragers van het virus zonder symptomen, maar volgens de drie wetenschappers wordt dat aantal dus zwaar onderschat.

Onderzoekers aan boord

De nieuwe studie baseert zich op gegevens van een expeditiecruise van 21 dagen naar Antarctica, een situatie in een compleet van de buitenwereld afgesloten ruimte. De drie onderzoekers waren midden maart zelf mee aan boord gestapt van het cruiseschip dat vanuit Argentinië vertrok. Toen had de WHO de uitbraak van het nieuwe coronavirus al uitgeroepen tot een pandemie. Alle 128 passagiers en 95 crewleden waren op voorhand gescreend op Covid-symptomen.

Na acht dagen was er een eerste opvarende met koorts. Meteen werden er voorzorgsmaatregelen genomen aan boord: alle passagiers moesten in hun cabine blijven, iedereen kreeg een chirurgisch mondmasker, roomservice werd afgeschaft behalve voor de maaltijden en de crew moest beschermkledij dragen.

Uiteindelijk zouden 128 van de 217 passagiers en bemanningsleden positief testen op Covid-19. Slechts 24 van hen hadden ook symptomen, 108 besmette personen of 81 procent hadden er geen. Eén Covid-patiënt overleed.

De wetenschappers gebruikten PCR-tests. In tien gevallen kregen twee passagiers uit eenzelfde cabine verschillende testresultaten: de ene positief, de andere negatief. Dat kan volgens de onderzoekers wijzen op “een in verhouding significant aantal vals-negatieve resultaten”.

