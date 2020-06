Studie: “Kinderen zijn waarschijnlijk niet de motor bij verspreiding coronavirus” ttr

16 juni 2020

16u52

Bron: belga 2 Wetenschap Kinderen lopen, vergeleken met hun ouders, maar zelden een besmetting met het coronavirus op. Dat blijkt uit een Duitse studie.

Voor de in Stuttgart voorgestelde studie testten de onderzoekers ongeveer 5.000 mensen zonder coronasymptomen op het virus en antistoffen. Het ging om ongeveer 2.500 kinderen jonger dan tien jaar en van elk één ouder. In het onderzoektijdvak van 22 april tot 15 mei raakte maar één paar (kind-ouder) geïnfecteerd. In totaal 64 personen bleken antistoffen te hebben opgebouwd en ongemerkt besmet te zijn geweest: 45 volwassenen en 19 kinderen.

Kinderen lijken dus niet de motor te zijn van de pandemie, voert Klaus-Michael Debatin aan, medisch directeur van de kinderkliniek op het Universitair Ziekenhuis van Ulm. Hans-Georg Kräusslich, woordvoerder van het Centrum voor Infectieziekten in het Universitair Ziekenhuis van Heidelberg, benadrukt wel dat de studie niet heeft onderzocht hoe besmettelijk kinderen juist zijn. Het is niet mogelijk te achterhalen wie wie heeft besmet bij de positief geteste ouder-kindparen.

De rol van kinderen bij de verspreiding van het coronavirus is een belangrijke parameter voor beslissingen over de heropening van kinderdagverblijven en basisscholen.

