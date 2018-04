Studie: hersenen maken heel je leven lang nieuwe cellen aan lva

06 april 2018

01u04

Bron: The Guardian 0 Wetenschap Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift Cell Stem Cell, maakt ons brein gedurende ons hele leven nieuwe zenuwcellen aan. Die hypothese druist in tegen bestaande theorieën dat de productie van neuronen ophoudt na de adolescentie en opent nieuwe mogelijkheden in de strijd tegen dementie en psychiatrische aandoeningen.

De studie toont aan dat we neuronen blijven aanmaken in een deel van onze hersenen dat betrokken is bij leren, emoties en geheugen, namelijk de hippocampus. Het stond al lang vast dat er in die regio bij pasgeborenen heel veel neuronen worden aangemaakt, maar er bestond veel onenigheid over de vraag of een volwassen brein er ook nog aanmaakt en indien ja, in welke hoeveelheden. Dat het aantal bij muizen en primaten in de loop van de jaren drastisch vermindert, suggereerde dat dat bij mensen ook het geval was.

"Het lijkt erop dat mensen anders zijn dan muizen in dit opzicht", zegt Dr Maura Boldrini van de Columbia Universiteit in New York. Boldrini en haar team onderzocht de neuronen in 28 mannen en vrouwen tussen de 17 en 79 jaar enkele uren nadat ze gestorven waren. In tegenstelling tot in andere studies ging het om gezonde individuen.

De onderzoekers stelden vast dat de hoeveelheid moedercellen of stamcellen in de gyrus dentatus, de regio in de hippocampus waar zenuwcellen worden gevormd, inderdaad afnam naarmate de mens ouder wordt. Maar de hoeveelheid dochtercellen, die worden gevormd door celdeling en zich dan specialiseren tot zenuwcel, lijkt niet af te nemen. "We kunnen nog steeds genoeg neuronen aanmaken, los van hoe veel moedercellen we tellen", zegt Boldrini.

Hoewel we deze nieuwe neuronen blijven aanmaken, blijken ze wel een lagere graad aan neurale plasticiteit te hebben. Neuroplasticiteit draagt bij tot ons vermogen om te veranderen en ons brein te "rewiren".

Alzheimer

De onderzoekers willen als volgende stap kijken naar de neurogenese, of de ontwikkeling van nieuwe neuronen, in de hersenen van Alzheimer-patiënten en mensen met emotionele problemen. Als zou blijken dat bij deze mensen de productie van nieuwe neuronen niet verloopt zoals bij gezonde mensen, kan men op basis daarvan nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen.